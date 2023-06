Infografika: mapa Polski odwiedzających Pornhub. Widać zabory

Ciekawe dane



W sieci nie brakuje interesujących infografik. Niektóre nawet są w stanie wzbudzić emocje i wywołać żywiołową dyskusję pośród internautów. Taką właśnie grafikę opublikowano w związku z nowymi statystykami, dotyczącymi korzystania z jednej z najpopularniejszych stron z treściami dla dorosłych. Interesująca mapa pokazuje, jaki odsetek internautów w poszczególnych województwach odwiedza Pornhub. Część komentujących "śmieszkuje", że widać tu zabory i w zasadzie... mają rację.





Które województwo najczęściej wizytuje strony dla dorosłych?



Można powiedzieć, że ładna infografika, wystylizowana na mapę Polski, w świetny sposób pokazuje demografię polskiego społeczeństwa. Jak na większości infografik opisanych na mapie naszego kraju, także i ta dzieli go na dwa regiony: wschodni i zachodni.



Największy odsetek korzystających z Pornhub w całej puli internautów to regiony wschodnie Polski, ale nie tylko, bowiem zalicza się do nich również Śląsk i Małopolska, a także woj. Świętokrzyskie. W województwach zaznaczonych czerwonym kolorem odsetek wyświetlających pikantne materiały wynosi 13,1-14 procent czyli... cóż, naprawdę bardzo dużo. Absolutny prym w tej kwestii wiedzie jednak województwo Warmińsko-mazurskie, gdzie Pornhub odwiedza 14,1-15 procent wszystkich internautów. Dacie wiarę? Mniej więcej co siódma osoba. W tej kwestii najgrzeczniejsi są mieszkańcy Wielkopolski, gdzie na PH zerka "jedynie" 11-12 procent osób podłączonych do sieci.



Źródło: RM via Reddit



Na grafice widnieją też konkretne liczby. Największa liczba użytkowników PH, wyrażonych tu dość dokładnie w postaci tzw. "Real Users" pochodzi z woj. Mazowieckiego - 447,4 tysięcy. Na drugim miejscu znalazł się Śląsk z wynikiem 430,3 tysiąca RU, a podium zamyka Małopolskie z rezultatem 298,4 tysięcy RU.





Samotność w sieci



A jak to się ma do demografii i "zaborów"? Cóż, z województw wschodnich młodzi najczęściej wyjeżdżają na studia i do pracy do dużych miast w województwach zachodnich. To z kolei prowadzi do dysproporcji płci na wschodzie kraju, większego odsetka osób samotnych oraz - co za tym idzie - poszukujących pewnego rodzaju wrażeń w sieci. Smutne, ale prawdziwe. Co ciekawe, to województwa na wschodzie kraju uznawane są za te bardziej konserwatywne w pewnych kwestiach...



Niektórzy zwracają uwagę na fakt, że mapa bardzo przypomina mapę podziałów politycznych w Polsce – zauważacie to?



PS w przypadku tej mapy różnice pomiędzy województwami są marginalne. Zauważcie, że w "najbardziej rozwiązłym" województwie stronę odwiedzają średnio tylko 3 osoby więcej niż w tym "najgrzeczniejszym". Czy autor infografiki chciał udowadniać coś na siłę? Niekoniecznie, zwracam na to uwagę dla porządku.



