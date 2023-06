Starsi ludzie przejmują social media w Polsce. Korzystają z nich na potęgę

Badania nie pozostawiają złudzeń.



Najnowsze polskie badanie przeprowadzone na osobach ze wszystkich grup wiekowych pozwala sądzić, iż media społecznościowe stają się coraz popularniejsze wśród starszych ludzi. Zaczynają odnajdować się w cyfrowym świecie i chętnie wybierają platformy, które do tej pory kojarzone były wyłącznie z przedstawicielami generacji Z, co jest dosyć zaskakujące. Przyjrzyjmy się więc temu nieco bliżej.





Polscy starsi ludzie kochają social media



Utarło się, że głównym siedliskiem boomerów jest Facebook, co po części jest prawdą. Ma na to wpływ m.in. przejście młodszych internautów na inne serwisy oraz znudzenie się możliwościami oferowanymi przez „niebieskich”. To w pełni zrozumiałe zjawisko, sam zaglądam tam wyłącznie, by sprawdzić komentarze pod własnymi artykułami czy przejrzeć wpisy na tematycznych grupach. Znacznie częściej korzystam z TikToka bądź Twittera – trend zaczyna się jednak powoli odwracać.



Światło dzienne ujrzał raport Social Media 2023 przygotowany przez Polskie Badania Internetu, Gemius oraz IAB Polska. Stanowi on podsumowanie badania przeprowadzonego na 28 mln polskich użytkownikach internetu w wieku od 7 do 75 lat. Mówimy więc o kompleksowej analizie rzucającej nieco światła na to, kto tak naprawdę korzysta z sieci na naszym biało-czerwonym poletku. Dokument ma ponad 200 stron, więc jeśli lubujecie się w tego typu statystykach, to zachęcam do lektury.



Zwróćmy jednak uwagę na stronę 76, gdzie znajduje się wykres o nazwie „Realni użytkownicy (real users) – wiek”. Widzimy tam uśrednioną liczbę użytkowników odwiedzających konkretne portale w przeciągu jednego miesiąca. Nie ukrywam, że dane nieco mnie zaskoczyły. Okazuje się bowiem, że najchętniej wybieranymi platformami przez osoby w wieku 55-75 lat są YouTube, Facebook oraz Pinterest.



Starsi ludzie chętnie sięgają również po Instagrama czy TikToka, lecz niezbyt widzi im się pobieranie Twitcha czy Snapchata. Powoli zaczyna więc ginąć przekonanie, że niektóre platformy skierowane są głównie do młodszych odbiorców. Zresztą – jeśli korzystacie z np. TikToka, to zapewne przewija się Wam widok twórców w średnim/starszym wieku. Zaczyna być to coraz bardziej normalne. Nie zmienia to jednak faktu, iż social media wciąż są bardziej istotniejszą przestrzenią dla nastolatków. To oni spędzają tam znacznie więcej czasu, bo około 3 godziny dziennie.



Czy więc mamy do czynienia z odwróceniem się popularnego trendu? Trudno powiedzieć – zjawisko upowszechniania się konkretnych platform jest zupełnie naturalne. Polscy internauci po prostu lubią korzystać z portali społecznościowych, niezależnie od wieku.



Źródło: Gemius, Spider’s Web / Zdjęcie otwierające: pexels.com