Stany Zjednoczone blokują Microsoftowi zakup Activision Blizzard

Dzieje się nie najlepiej.



Federalna Komisja Handlu (FTC) wystosowała prośbę o powstrzymanie Microsoftu jeśli chodzi o zakup Activision Blizzard – amerykańskie sądy mają przyjrzeć się sprawie. Agencja chce bowiem, by wydano tymczasowy zakaz kontynuowania transakcji, lecz do tego niezbędne jest otrzymanie stosownej zgody. Podobne rozmowy są w toku również na szczeblu federalnym, więc technologiczny gigant musi pokonywać coraz więcej przeszkód. Zerknijmy na to wszystko nieco bliżej.







Microsoft od dłuższego czasu próbuje przepchnąć opiewającą na dziesiątki miliardów dolarów transakcję. Wiele państw dało już zielone światło jeśli chodzi o przejęcie Activision Blizzard, lecz nie wszyscy są przekonani o słuszności tego procesu. Prym wiedzie tu Wielka Brytania, która swego czasu zablokowała jego przebieg – podobne kroki zaczynają wykonywać właśnie zachodnie służby. O co dokładnie chodzi?



FTC złożyła skargę w dogodnym momencie, gdyż koncern nadal odwołuje się od decyzji brytyjskich organów regulacyjnych. Amerykańska organizacja najwyraźniej obawia się, że korporacja chce zamknąć przejęcie bez względu na finalny wyrok sądów w Wielkiej Brytanii – warto przypomnieć, iż Unia Europejska wyraziła zgodę na przypieczętowanie transakcji w ubiegłym miesiącu. Wystarczyłoby więc nie sprzedawać konkretnych gier na wyspach. Stanom Zjednoczonym takie zabiegi zbytnio się nie podobają, dlatego też wygląda na to, że wielkimi krokami nadchodzi zakaz technicznie uniemożlwiający dokonanie fuzji.





Today’s action by the FTC to file suit in our Activision case in federal court should accelerate the decision-making process. This benefits everyone. We always prefer constructive and amicable paths with governments but have confidence in our case and look forward to presenting…