Pasażer autobusu w Krakowie puścił na smartfonie Barkę. Sprowokowała bójkę

Tego jeszcze nie było.

Bójka o Barkę

"Mieliśmy taką interwencję dzisiejszej nocy około godziny 1:50 na przystanku Szwedzka, w autobusie linii 662. Pobiło się tam dwóch mężczyzn. Jeden z nich uciekł, a drugi (który miał lekką ranę na twarzy) nie zdecydował się zgłaszać sprawy na policję"

Jak powstała Barka?

Dyskusje na tematy religijne potrafią prowadzić do zażartych sporów na tle światopoglądowym. Pasażerowie nocnego autobusu linii 662 w Krakowie z pewnością nie spodziewali się jednak, że niewinna piosenka religijna odtwarzana z głośników smartfona jednego z pasażerów doprowadzi do bójki. Motorem napędowym dla agresji okazała się "", ulubiona pieśń religijna Ojca Świętego,Do opisywanego zdarzenia doszło w czwartek, 8 czerwca, po godzinie 1:00 w nocy. Jak informuje jeden z czytelników krakowskiego serwisu Glos24.pl, w trakcie podróży autobusem nocnym linii 662 jeden z pasażerów postanowił umilić sobie i najwyraźniej innym pasażerom podróż, puszczając na głośnikach swojego smartfonu słynną "Barkę". Jeden ze współpasażerów nie był tym faktem zachwycony, co zamanifestował werbalnie, poprzez początkowo grzeczne zwrócenie uwagi miłośnikowi oazowej pieśni. To nie wystarczyło.Niezadowolony pasażer poinformował odtwarzającego muzykę, iż boli go głowa i źle się czuje. Został zignorowany, co najpierw poskutkowało ostrą wymianą zdań, która eskalowała szybko w. Kierowca zaalarmowany przez pasażerów postanowił zatrzymać autobus na przystanku Szwedzka. Na przystanek przyjechała policja.Młodszy inspektor Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, potwierdził zaistnienie nietypowego zdarzenia.- zakomunikował w rozmowie z Głosem24.Muzyka odtwarzana na głos ze smartfona w przestrzeni publicznej za pewnością nie jeden raz była przyczynkiem do sporów.Melodię i oryginalny tekst "Barki" skomponował w 1974 roku hiszpański ksiądz, podobno wyobrażając sobie scenę ewangelii, gdy Chrystys zaprasza Piotra i jego towarzyszy, aby porzucili wszystko i stali się "rybakami ludzi". W tym samym roku polskie słowa do wpadającej w ucho melodii napisałBarkę wielokrotnie śpiewano na spotkaniach Jana Pawła II z Polakami. Nucono ją prawdopodobnie także w wielu polskich domach i odtwarzano na przestrzeni lat na wielu smartfonach. Do pierwszy jak do tej pory przypadek, gdy odtwarzanie jej w przestrzeni publicznej doprowadziło do rękoczynów.Co ciekawe, w 2021 roku amerykańska archidiecezja w Los Angeles zakazała wykonywania i odtwarzania Barki. Powód? Jej autor, Gabarain, otrzymał zarzuty wykorzystywania seksualnego nieletnich, z którymi pracował w szkole w Madrycie.Źródło: glos24.pl