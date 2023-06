To miasto dostanie najbardziej bekowe tablice rejestracyjne w Polsce - XD

Zaskakująca zmiana.

Nowe tablice rejestracyjne XD

Jeżeli potraficie rozpoznawać miejsca rejestracji samochodów po ich numerach rejestracyjnych, to obawiam się, że już wkrótce stracicie tę umiejętność. Jakiś czas temu skończyła się pula tablic dla Krakowa, rozpoczynających się od liter "KR", w związku z czym nowo wydawane tablice rejestracyjne dla tego miasta rozpoczynają się od liter "KK". Podobnie sytuacja wygląda m.in. w Poznaniu. Zapasy dotychczasowych wyróżników prędzej czy później wyczerpią się we wszystkich dużych miastach - w tej kwestii jakiś czas temu postanowiło działać Ministerstwo Infrastruktury. Nowe tablice rejestracyjne wprowadzą jeszcze więcej zamieszania.Rozporządzenie ministra infrastruktury z 31 sierpnia 2022 roku ustaliło nowe wyróżniki dla tablic rejestracyjnych w największych miastach. Próżno doszukiwać się w nich jakiekolwiek logiki. Przykładowo, w Katowicach na krótkich tablicach rejestracyjnych zamiast litery S zobaczymy literę... I. W przypadku Gdańska zamiast G będzie to X. Wrocław? V zastąpi D. Jeszcze lepiej prezentują się zmiany w tablicach długich, standardowych.