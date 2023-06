Polski youtuber Ator oskarża TVP o bezprawne wykorzystanie jego filmu i wizerunku

TVP łamie prawo prasowe?

Niewielu jest polskich youtuberów, którzy budzą tak skrajne emocje jak Ator.to vloger słynący z publikowania mocno clickbaitowych, sensacyjnych treści o prawicowym zabarwieniu, stanowiących jego komentarze do bieżących wydarzeń. Nie umknął mu żaden z nośnych tematów - pandemia, uchodźcy, polityka Unii Europejskiej, czy też kwestie związane z polską sceną polityczną. Jego materiały związane z marszem 4 czerwca zostały wykorzystane przez, co bardzo nie spodobało się twórcy.Krzysztof "Ator" Woźniak w jednym ze swoich najnowszych filmów utyskuje na to, że jak sam mówi:. Chodzi o materiał stworzony na organizowanym przez opozycję w Warszawie marszu 4 czerwca. Obecny tam Ator zagadywał uczestników wydarzenia, by później przygotować na ten temat relację. To właśnie fragmenty tej relacji miały jego zdaniem bezprawnie wykorzystać media publiczne.40-sekundowy fragment nagrania Atora wykorzystano w programie "W tyle wizji", emitowanym w TVP Info. Dziennikarze rządowej telewizji jako źródło materiału podali profil MagMirec z Twittera, nie będący autorem źródłowego nagrania. Na opublikowany w 14. minucie programu fragmencie Woźniak zagaduje demonstranta trzymającego w dłoniach rysunek z premierem Mateuszem Morawieckim i podpisem "Kłamca". Zapytany o kłamstwa Morawieckiego przechodzień mówi, że "wszystkich nie pamięta". Co ciekawe, protestujący twierdzi, że... "nie utożsamia się z transparentem".Ator uważa, że z powodu publikacji w TVP jego widzowie uznali, że poszedł na marsz na zlecenie TVP.- żali się serwisowi wirtualnemedia.pl Woźniak.Rozgoryczony Ator uważa, że w TVP znają go doskonale, bo wielokrotnie cytowali jego treści z podaniem właściwego źródła.- mówi Woźniak.Woźniak postanowił działać na gruncie prawnym. Reprezentujący go Piotr Pałka z Kancelarii Derc Pałka wysłał do TVP wezwanie przedsądowe, wskazując naruszenie praw autorskich poprzez nie podanie nazwiska autora i wykorzystanie bez jego zgody fragmentu utworu. Twórca domaga się usunięcia materiału ze stron TVP Info i zamieszczenia komunikatu, iż "fragment został wycięty z dłuższego materiału obiektywnie pokazującego wydarzenie".Telewizja Polska wyemitowała 6 czerwca kolejny fragment relacji Atora w programie "W tyle wizji extra". Tym razem sięgnięto bez zgody twórcy po fragment dialogu Woźniaka z posłem Tomaszem Ziomechem z partii Polska 2050. Zamiast kanału Atora na YouTube jako źródło podało użytkownika Another75824671 z Twittera.- mówi Ator w rozmowie z wirtualnemedia.plRzecznik TVP poproszony o komentarz przez serwis źródłowy stwierdził, że dziennikarze podali źródło.- twierdzi TVP.Niektórzy internauci stwierdzili, że po lekturze takich słów rzecznika naprawdę trudno oprzeć się przekonaniu, że Telewizji Polskiej pracująJeśli kogoś zainteresowała postać Atora, materiał na temat jego twórczości przygotował inny znany i kontrowersyjny youtuber, Koroluk.Źródło: YouTube, wirtualnemedia , zdj. tyt. Krzysztof Ator Woźniak @YouTube