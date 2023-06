Nostalgiczne tapety za darmo. Microsoft zaskakuje fanów starszych systemów

Zielone wzgórza z Windowsa XP na zawsze w serduszku.



Microsoft zdecydował się na przygotowanie niezwykle miłej niespodzianki dla osób często wracających pamięcią do starszych systemów operacyjnych. Mowa tu o udostępnieniu szeregu klasycznych tapet w wysokiej rozdzielczości. Oczywiście wszystko za darmo, więc już teraz możecie wsiąść do pociągu oczekującego na stacji „nostalgia”. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.





Pobierzcie sobie klasyczne tapety ze starszych wersji Windowsa



Wiele osób twierdzi, że poprzednie odsłony Windowsa były o niebo lepsze od tego, co technologiczny gigant oferuje dziś swoim klientom. Tamte czasy jednak minęły i jeśli ktoś poszukuje bezpiecznego oraz wspieranego systemu, to raczej nie ma wyjścia – musi przejść na nowszą wersję oprogramowania. Istnieje jednak coś takiego jak możliwość personalizacji, co pozwala na upodobnienie współczesnego sprzętu do tych występujących w przeszłości. Jest to banalnie proste.



Można to zrobić chociażby poprzez zmianę tapety. Tak się składa, że Microsoft przygotował pakiet tapet o nazwie Nostalgic, w skład którego wchodzą cztery grafiki inspirowane tym, co widzieliśmy w klasycznych wersjach systemu Windows. Zestaw rzecz jasna został udostępniony za darmo oraz w rozdzielczości 4K.



Prezent można odebrać na stronie Microsoft Design i jest on tam dostępny już od dłuższego czasu. Teraz przypomniała o tym jedna z pracowniczek firmy, Jen Gentleman – jest ona członkiem zespołu inżynierskiego i pomaga w rozwoju menu start czy sekcji ustawień. Jej wpis dotyczący tapet zyskał sporą popularność, więc również postanowiliśmy przypomnieć o dostępnym pakiecie grafik.





Posting for no particular reason, but if you're looking for a modern version of Bliss, Microsoft Design made one:https://t.co/CZRMBfICBv pic.twitter.com/SzZPwEwMnf — Jen Gentleman (@JenMsft) June 8, 2023

Jeśli o tapety chodzi, to rzecz jasna najbardziej znaną jest ta przedstawiająca zieloną łąkę – zapewne znają ją wszyscy posiadacze Windowsa XP. Pozostałe trzy propozycje to tak naprawdę współczesne artystyczne interpretacje kultowych programów oraz narzędzi. Mowa tu o Pasjansie, Paincie oraz Panu Spinaczu. Nie pozostaje więc nic innego jak pobrać jedną z pozycji.



Microsoft Design oferuje poza tym szereg innych malowniczych tapet, więc warto przejrzeć całą stronę – być może coś przyciągnie Wasz wzrok.



Źródło: Twitter (@JenMsft), Microsoft Design