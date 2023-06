Whoopi Goldberg się wściekła. Chodzi o Diablo IV

Ma trochę racji.

Whoopi Goldberg zwraca się do Blizzarda

„Korzystam z komputerów Apple, których zawsze używałam do grania w Diablo”

„Nagle teraz nie mogę zagrać w Diablo 4!”

„Kupiłam już Diablo 4!”

„Blizzard Entertainment, z tej strony Whoopi. Wiecie, że kocham Diablo. Chciałabym, aby wszyscy mogli używać jabłuszek do grania w Diablo 4. Pozwólcie nam to robić i bawić się dobrze!”

„Na swojej karcie bingo związanej z premierą Diablo IV nie miałem Whoopi Goldberg karcącej mnie na Instagramie”

I did not have "Whoopi Goldberg yelling at me on Instagram" on my #DiabloIV launch bingo card. — Rod Fergusson (@RodFergusson) June 7, 2023

Albo Apple zapłaciło potajemnie Whoopi Goldberg pokaźne pieniądze, albopo prostu uwielbia serię gier Diablo i swój komputer Mac. W przedziwnym nagraniu opublikowanym na łamach instagramowego profilu znanej aktorki i skierowanym do firmy Blizzard, Goldberg wyraziła głębokie rozczarowanie tym, że Diablo IV nie zostało udostępnione na jej "ulubioną platformę do gier". Tą jest jak się okazuje komputer Mac. Dziwnym trafem zbiega się to z informacjami na temat nowego macOS 14 Sonoma i zapowiedziami Apple, dotyczącymi ulepszonego wsparcia dla gier.W krótkim nagraniu opublikowanym 7 czerwca na Instagramie , nakręconym prawdopodobnie w garderobie dedykowanej wszystkim parom butów Whoopi Goldberg, aktorka mówi, że chociaż ludzkość obecnie zmaga się z bardziej palącymi kryzysami, to jest mocno podirytowana absencją Diablo 4 na urządzeniach Apple. Zganiła zespół Blizzarda za zlekceważenie użytkowników komputerów Mac i nie poinformowanie nich uprzednio o tym, że - w przeciwieństwie do Diablo 3 - Diablo 4 nie będzie dostępne na komputerach innych niż te z systemem Windows.- powiedziała Goldberg.- ciągnie dalej Goldberg, po czym apeluje do Blizzarda, by zrobił coś dla fanów serii korzystającym ze sprzętu Apple.Whoopi Goldberg ma zdaniem niektórych trochę racji, bo Blizzard nie komunikował w sposób dostatecznie zrozumiały, że Diablo 4 nie zagości na komputerach Mac. Niektórzy mogli stwierdzić, że PC (ang. personal computer) to także urządzenia z macOS.Prośba Goldberg już spotkała się z odpowiedzią, choć nie obietnicą natychmiastowego przeniesienia Diablo 4 na Maca, na co mogła mieć nadzieję. Dyrektor generalny Diablo, Rod Fergusson, napisał na Twitterze, że jest zaskoczony widokiem aktorki narzekającej na Blizzarda na Instagramie.- napisał.Cóż, Whoopi Goldberg może sobie pozwolić na zakup laptopa lub desktopa z systemem Windows, więc nawet jeśli Diablo 4 nie zostanie finalnie wydane na macOS, z pewnością jakoś sobie poradzi...O ile faktycznie lubi grać w Diablo i nie apeluje do Blizzarda tylko dlatego, że wiąże ją z Apple jakaś umowa, o której nie wiemy.Źródło: Instagram