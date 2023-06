ESA poprowadziła transmisję na żywo z orbity Marsa. Tego jeszcze nie było

Transmisja pozwoliła stworzyć wyjątkową animację.

Pierwsze takie wydarzenie

Aby uczcićwystrzelenia w przestrzeń kosmiczną sondępostanowiła poprowadzić pierwszą w historii transmisję na żywo z orbity Marsa. Transmisja ta miała miejsce 3 czerwca, a teraz ESA opublikowała krótką, która pokazuje w przyspieszeniu, jak transmisja ta wyglądała. Cóż, jest na co popatrzeć.W ramach transmisji ESA na żywo pokazywała każde kolejne zdjęcie przesyłane na Ziemię przez sondę Mars Express. Takie zdjęcia docierały do agencji dokładnie co, chociaż niektóre z nich nie dotarły do Ziemi w ogóle, a to dlatego, że deszcz padający w okolicy naziemnej stacji ESA wzakłócił transmisję Ziemia-orbiter. Dlatego na poniższej animacji w pewnym momencie można zauważyć duży przeskok. Inżynierowie z ESA podobno nadal próbują odzyskać brakujące zdjęcia.Podczas transmisji ESA można było zobaczyć Marsa, który przemieścił się przez kadr kamerysondy Mars Express. Uchwycone zdjęcia pozwoliły nawet dostrzec pewne pogodowe zjawiska mające miejsce w atmosferze Czerwonej Planety.