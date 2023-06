Szokujący raport WSJ: Instagram promuje sieci pedofilskie

Skala problemu przeraża.

O tym, że Instagram jest szczególnie niebezpiecznym medium społecznościowym pisaliśmy już nie raz. Według raportu Facebooka z 2021, korzystanie z niego może być przyczyną samobójstw . Najlepszą metodą na poprawienie stanu psychicznego jest usunięcie nie tylko Instagrama, ale też Facebooka i wszystkich innych mediów tego typu. Na domiar złego, jak wykazało wspólne śledztwo naukowców akademickich z, algorytmy działające na Instagramie promują aktywnie sieci kont udostępniających treści pedofilskie.Dziennikarskie śledztwo ujawniło, w jakim stopniu systemy rekomendacji Instagrama łączą ze sobą pedofilów i kierują ich do sprzedawców nielegalnych treści. Konta znalezione przez badaczy są reklamowane za pomocą jednoznacznych hashtagów, takich jak #pedowhore, #preteensex i #pedobait. Wszystkie oferują pokaźną paletę materiałów do kupienia, w tym filmy i obrazy przedstawiające nie tylko treści pedofilskie, ale też samookaleczanie i zoofilię.Gdy badacze zakładali konto testowe i przeglądali treści udostępniane przez te sieci, natychmiast otrzymywali zalecenie ze strony Instagrama (!), aby obserwowali więcej podobnych kont. Jak donosi WSJ:Oprócz problemów z algorytmami rekomendacji Instagrama, w ramach śledztwa potwierdzono również, że praktyki moderacji witryny często zupełnie ignorowały lub odrzucały zgłoszenia dotyczące materiałów przedstawiających wykorzystywanie dzieci.

"zastosowanie się do zaledwie kilku z tych poleceń wystarczyło, aby dosłownie zalać konto testowe treściami seksualizującymi dzieci" .

Meta reaguje na raport

"Wykorzystywanie dzieci to przerażające przestępstwo" – przekazano. "Nieustannie badamy sposoby aktywnej obrony przed tym zachowaniem."

Problem wielu, ale nie każdej z platform

Dzieci są szczególnie narażone na niebezpieczeństwa w sieci. Przykład tego, jacy ludzie korzystają z Instagrama to potwierdza. | Źródło: Canva ProW odpowiedzi na publikację raportu przedstawiciele Meta, firmy będącej właścicielem Facebooka i Instagrama, że podmiot ten powoła wewnętrzną grupę zadaniową w celu rozwiązania problemów poruszonych w dochodzeniu.Trudno uwierzyć, że administracja serwisu po prostu nie wiedziała o nagłośnionym przez WSJ stanie rzeczy. I faktycznie, wiedziała.Meta podała, że tylko w styczniu tego roku usunęła(!!!), które naruszyły zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci. W ciągu tylko ostatnich dwóch lat usunięto 27 sieci pedofilskich działających w obrębie mediów społecznościowych. Firma przekazała ponadto, że zablokowała również "tysiące" hashtagów związanych z seksualizacją dzieci i ograniczyła wyszukiwanie tych haseł przez użytkowników.W raporcie wzięto pod lupę także inne platformy społecznościowe, ale te okazały się mniej podatne na promowanie takich sieci i treści. WSJ podaje, że badacze z Uniwersytetu Stanforda znaleźli 128 kont oferujących sprzedaż materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci na Twitterze. To jedna trzecia tego, co wykryto na Instagramie, a warto pamiętać o tym, że Twitter ma znacznie mniej użytkowników niż Instagram. W przypadku TikToka problem wydaje się nie istnieć.Źródło: WSJ