Zbiórki internetowe nie będą opodatkowane. Udało się zapobiec zmianom

Świetna wiadomość.



Andrzej Duda podpisał właśnie ustawę, która usuwa podatek od zrzutek – ten miał zacząć obowiązywać od początku przyszłego miesiąca. Osoby organizujące internetowe zbiórki nie będą musiały bowiem martwić się, że od otrzymanej kwoty na np. leczenie dziecka przyjdzie im oddać część do budżetu państwa. Tym samym należy przyklasnąć całej społeczności crowdfundingowej usilnie walczącej z planowanymi zmianami. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.





Nie będzie podatku od zrzutek



Podatek od zbiórek internetowych to gorący temat. Przez ostatnie tygodnie dyskutowano na temat jego stosowności – zarówno tej prawnej, jak i moralnej. Propozycja rządzących miała rzecz jasna mnóstwo przeciwników, gdyż nie wyobrażano sobie okradania osób chcących zebrać środki na ratowanie życia najbliższych. Wygląda jednak na to, iż właśnie zakończył się ostatni etap rozmów odnośnie do tego tematu.



Państwo miało pobierać od 12 do 20 procent zebranej kwoty – jeśli więc ktoś chciałby pozyskać milion złotych, to w celu ich pozyskania musiałby ustawić nieco wyższy cel. Leczenie za środki obcych ludzi stałoby się po prostu droższe, bo część pieniędzy znalazłaby się automatycznie w budżecie. Prezydent na szczęście się ugiął i podpisał ustawę SLIM VAT 3, co skutkuje usunięciem podatku.



Jak możemy wyczytać w oświadczeniu członka zarządu portalu zrzutka.pl, Tomasza Chołasta:



Cieszymy się, że byliśmy inicjatorami tego protestu. Od początku wskazaliśmy, że wprowadzenie dodatkowych obciążeń fiskalnych od zbiórek internetowych było bardzo złym rozwiązaniem. Nowy podatek zabiłby ostatnią nadzieję wśród tysięcy potrzebujących i w krótkim czasie wpłynąłby bardzo niekorzystnie na cały rynek finansowania społecznościowego. Dlatego też, wprowadzenie nowego podatku od zrzutek, nigdy nie powinno było mieć miejsca.



Można więc bez przeszkód wspierać akcje crowdfundingowe bez obawy, że ich twórcy nie uzyskają 100 procent środków. Jeśli zaś chodzi o powyżej wspomnianą ustawę SLIM VAT 3, to wprowadza ona przede wszystkim podwyższone kwoty wolne od podatku w podatku od spadków i darowizn. Zmieniono również zasady dotyczące niektórych kwestii.



Najważniejsze jednak, że nie będzie żerowania na nieszczęściu niewinnych ludzi.



Źródło: money.pl / Zdjęcie otwierające: pexels.com