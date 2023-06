Te kody QR wyglądają jak dzieła sztuki. Działają, pomaga je tworzyć AI

Robi wrażenie.

Większość z Was korzystała już zapewne kiedyś z. Te alfanumeryczne, dwuwymiarowe kwadratowe kody graficzne opracowane jeszcze w(tak, tak!) w Japonii spotkać można na przykład w autobusach komunikacji miejskiej w Warszawie, gdzie ich zeskanowanie pozwala skasować uprzednio zakupiony bilet. Spektrum zastosowań jest oczywiście znacznie szersze - zazwyczaj modularny, stałowymiarowy kod kieruje pod jakiś adres internetowy lub umożliwia odczytanie zapisanych w nim informacji. Jeden z użytkowników Reddita postanowił zamieniać nudne, dwukolorowe kody QR w prawdziwe dzieła sztuki.Użytkownik Reddita o pseudonimieopublikował w sieci serię artystycznych wersji kodów QR, utworzonych przy wsparciu sztucznej inteligencji Stable Diffusion . Co najważniejsze, kody te nadal mogą być odczytywane jako w pełni funkcjonalne kody QR przez aparaty w smartfonach. Grafiki nawiązują do kultury azjatyckiej, japońskiej oraz anime.Każdy z poniższych obrazów da się zeskanować czytnikiem kodów QR, co przekieruje Was w odpowiednie miejsce.

Źródło: RedditStable Diffusion to wydany w zeszłym roku oparty na sztucznej inteligencji model syntezy obrazów, który pozwala generować je na podstawie opisów tekstowych, czyli tzw. promptów. Jest w stanie również przekształcać te istniejące za pomocą techniki o nazwie "img2img". Twórca opisywanych kodów QR nie zdradził, z jakiej techniki korzysta, ale prawdopodobnie wyszkolił kilka niestandardowych modeli Stable Diffusion +i dostroił je, w celu uzyskania różnych stylów wyników. Już istniejące kody QR zostały najpewniej wprowadzone do generatora obrazu Stable Diffusion AI, a dzięki ControlNet i promptom utrzymano pozycje danych kodu QR, pomimo syntezy otaczającego go obrazu.Źródło: RedditZastosowanie Stable Diffusion w tym wypadku było możliwe za sprawą funkcji korekcji błędów wbudowanej w kody QR. Funkcja ta umożliwia przywrócenie określonego procentu danych kodu QR, jeśli jest on uszkodzony lub zasłonięty, co pozwala na pewien poziom modyfikacji grafiki, bez czynienia kodu nieczytelnym.Źródło: RedditZanim zadacie sobie pytanie o to, gdzie prowadzą wszystkie kody w przedstawionych wyżej przykładach, odpowiadam: przekierowują na qrbtf.com, czyli witrynę generującą kody QR, prawdopodobnie prowadzoną przez autora grafik.Przedstawiona tu technika tworzenia obrazów mogłaby działać z dowolnym kodem QR, chociaż jeden z internautów w wątku na Reddicie zwrócił uwagę na to, że będzie działać najlepiej w przypadku krótszych adresów URL, ze względu na sposób kodowania danych przez kody QR.Źródło: Reddit