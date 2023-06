Pilota wyssało z kabiny samolotu. Przeżył, bo kolega trzymał go za nogi

Jedna z najbardziej zdumiewających sytuacji w historii awiacji.

Feralny lot British Airways 5390

Świat pamięta wiele historii tak niezwykłych, że aż trudno w nie uwierzyć. Na szczęście czasem nie trzeba dawać wiary samym słowom, bowiem opowieściom towarzyszą zdjęcia oraz filmy, których wiarygodności nie da się podważyć. Tak jest w przypadku sytuacji, która spotkała Tima Lancastera, jednego z pilotów lotu. 10 czerwca 1990 roku samolot wystartował z lotniska Birmingham w Anglii. To, co stało się później, na zawsze zapisało się w annałach awiacji.Gdy samolot British Airways 5390 startował 10 czerwca 1990 roku z Wielkiej Brytanii w podróż do Malagi w Hiszpanii, nic nie zwiastowało tego, co stanie się niedługo po starcie na wysokości 5273 metrów nad powierzchnią ziemi. Piloci nie mieli prawa wiedzieć, że kierownik utrzymania ruchu w kokpicie dokonał modyfikacji, za sprawą których statek powietrzny nie powinien wznieść się w przestworza.W kabinie pilotów w pewnym momencie dało się usłyszeć głośny huk. Okazało się, że lewa szyba okna, obok którego znajdował się Tim Lancaster, opuściła ramę i po prostu odpadła w przestworza. Nastąpiła dekompresja, w wyniku której Lancaster został częściowo wyssany przez otwór. Częściowo, bowiem jego nogi zakleszczyły się w konsoli. Błyskawicznie zareagował jeden ze stewardów, zaalarmowany odgłosem dobiegającym z kabiny pilotów, który wbiegł do kabiny i chwycił pilota za nogi.Brzmi jak scenariusz filmu katastroficznego, prawda? Poniższe zdjęcie to rekonstrukcja tamtych zdarzeń.