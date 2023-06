Dziś rusza Apple WWDC 2023. Transmisja na żywo, spodziewane nowości

Będzie sporo nowych produktów.

Gdzie oglądać Apple WWDC23? Godzina, stream, transmisja na żywo

Dziś wspaniały dzień dla wszystkich użytkowników urządzeń Apple, fanów produktów tej marki oraz osób zainteresowanych po prostu nowinkami w świecie technologii. To właśnie 5 czerwca wystartuje jedno z najważniejszych dorocznych wydarzeń - Worldwide Developers Conference 23. Na WWDC23 zobaczymy nie tylko zapowiedź nowości w iOS 17 , iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 i tvOS 17, ale też garść informacji o nowych produktach. Gdzie i kiedy oglądać Apple WWDC23 za darmo w Internecie?Konferencja Apple WWDC 2023 wystartuje 5 czerwca, punktualnie o godzinie 19:00 czasu polskiego. Prezentację jak zawsze można śledzić bezpośrednio na stronie Apple.com, ale można to robić również za pośrednictwem poniższej transmisji. Dostęp do WWDC23 uzyskać da się także poprzez aplikację Apple Developer.Według prognoz Apple w trakcie WWDC23 zaprezentuje światu swoje pierwsze gogle VR. Apple Reality Pro mają być pokazane publice jeszcze dziś. Wraz z goglami zadebiutuje system xrOS, w oparciu o których działało będzie urządzenie.Dzisiejszego wieczoru na scenie Tim Cook zaprezentuje prawdopodobnie również nowy laptop MacBook Air 2023, wraz z którym premierę zaliczy 13-calowy model. Oba mają korzystać z najnowszych układów Apple M3.Premiery doczekać się może Mac Pro 2023, ale to pozostaje wciąż kwestią nierozstrzygniętą.Jedno jest pewne: będzie się działo.Źródło: mat. własny