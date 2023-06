Arnold Schwarzenegger podziękował Polakom korzystającym z Netfliksa

Hollywoodzka gwiazda zwróciła się do Polaków.

W ostatnich dniach w Polsce Netflix jest jednym z czołowych tematów. Wszystko za sprawą wprowadzonego w naszym kraju zakazu współdzielenia kont, a przy okazji legalnej, płatnej opcji udostępniania Netfliksa osobom spoza gospodarstwa domowego. Na domiar tego Michał w swoim artykule absolutnie zmiażdżył karygodną politykę giganta, związaną z jakością serwowanych widzom materiałów. W skrócie: parametry filmów są dalekie od obiecywanych oraz oczekiwanych. Teraz do Polaków korzystających z Netfliksa postanowił zwrócić się...Chyba nikomu nie trzeba mówić kim jest Arnold Schwarzenegger, ale na wszelki wypadek przypomnę. To austriacko-amerykański aktor i były zawodowy kulturysta, będący jedną z ikon kina lat 80' i 90' XX wieku. Jego role w produkcjach takich jak Terminator, Predator, Komando, Gliniarz w przedszkolu, Junior, Bohater ostatniej akcji i Pamięć absolutna pamięta chyba każdy kinomaniak. Później Arnold Schwarzenegger zajął się polityką i w latach 2003-2011 był gubernatorem stanu Kalifornia. Schwarzenegger ciągle gra w filmach i w tym właśnie kontekście wyraził wdzięczność skierowaną do Polaków korzystających z Netfliksa.Schwarzenegger opublikował na swoim oficjalnym profilu tweeta, w którym napisał:. Stało się tak dlatego, że serial Fubar z jego udziałem trafił na pierwsze miejsce listy Top 10 seriali w Polsce dzisiaj. To z kolei jako pierwszy zauważył Wojciech Gruszczyk z PPE.pl, oznaczając w swoim tweecie celebrytę. Arnold Schwarzenegger udostępnił jego post wraz z podziękowaniem.Fubar to serial komediowy o szpiegach, w którym Schwarzenegger występuje z Monicą Barbaro u swego boku.- głosi opis na platformie Netlfix.Źródło: Twitter