Wypłacasz gotówkę w bankomatach? Uważaj na nowe opłaty

Nawet 10 złotych za wypłatę.

Ile kosztuje wypłata z bankomatu? Coraz więcej

"Od 1 czerwca takie konta jak PKO Konto za Zero (stare), PKO Konto Rodzica, PKO Konto Pogodne, Konto Spektrum Adm., Konto Ulubione Adm. i Konto Codzienne Adm. zostaną przekształcone w Konto za Zero. Rachunek będzie za darmo, a karta będzie kosztowała 10 zł. Opłaty tej będzie można uniknąć, dokonując 5 transakcji bezgotówkowych kartą lub Blikiem. Wypłata z bankomatów obcych będzie kosztowała 10 zł (za darmo Blikiem). Pierwsza wpłata i wypłata w placówce będzie za 0 zł, każda kolejna będzie kosztować 10 zł"

"Z jednej strony mamy do czynienia z dynamicznie zmieniającą się sytuacją makroekonomiczną, która wymaga aktywnego dopasowywania się banków do bieżących okoliczności. Z drugiej rosną różnego typu obciążenia fiskalne i parafiskalne. Część z nich, jak opłaty na BFG czy System Ochrony Banków Komercyjnych, zwiększają stabilność sektora. Inne, jak wakacje kredytowe, są przykładem tego, jak otoczenie regulacyjne może wpływać na wyniki finansowe banków w Polsce i stan ich kapitałów"

Wypłacasz gotówkę? Powinieneś to zrobić

Polacy dzielą się na zwolenników posiadania gotówki oraz osoby robiące wszystko, aby gotówki nie trzymać w portfelu. Przyznam się, że należę do drugiej grupy osób i dokonuję płatności kartą, choć mam zazwyczaj przy sobie parę złotych "na wszelki wypadek". Jestem świadom związanego z tym ryzyka, ale mimo to cenię sobie wygodę. Rosnąca liczba osób chce być jednak "niezależna" i mieć swoje wydatki "poza kontrolą rządu". Tymczasem, robi się coraz więcej, aby zniechęcić Polaków (oraz Europejczyków) do korzystania z gotówki. Coraz niższy, czy też ograniczenia dotyczące maksymalnej kwoty zakupów za gotówkę to tylko wybrane pomysły władz krajów Wspólnoty. Swoje trzy grosze w tej kwestii dorzucają również banki. W jaki sposób? Przez zwiększanie opłat.Dziennikarze serwisu Bankier.pl zwrócili uwagę na zmiany w regulaminach kilku banków, prowadzące do podniesienia opłat za wypłaty gotówkowe w bankomatach. Przeważnie dotyczy to wyłącznie bankomatów obcych, ale wszyscy wiemy doskonale, że gdy zachodzi potrzeba wypłacenia gotówki, rzadko robi się wszystko, aby znaleźć bankomat swojego banku. Zmiany w cenniku zapowiedziało m.in. PKO BP.- głosi informacja wysłane do klientów. 10 złotych za wypłatę gotówki z bankomatu to szalenie wysoka opłata zważywszy na to, że Polacy często wypłacają kwoty drobne jak 20 lub 50 złotych.Źródło: EuronetPodobnym tropem idzie BNP Paribas, gdzie od marca tego roku obowiązują wyższe opłaty za wpłaty i wypłaty w placówce (wzrost z 10 zł do 12 zł) oraz wypłaty z bankomatów Euronet (5 zł do 7 zł). Podwyżki nie ominęły też klientów Banku Ochrony Środowiska.- tłumaczył nowe stawki wiceprezes BNP Paribas Przemysław Furlepa.Kolejne banki aktualizują swoje tabele opłat. Eksperci uważają, że opłaty za wypłatę na poziomie 10 złotych staną się normą, między innymi dlatego, że ktoś musi przecież opłacać koszt utrzymania bankomatów, z których korzysta się coraz rzadziej. Powód? Rośnie popularność bankowości internetowej.Z bankowości internetowej mniej osób niż w Polsce () korzysta jedynie w Grecji, Niemczech, Włoszech, Słowacji, Bułgarii i Rumunii. W Finlandii, Danii i Holandii korzysta z niej odpowiednio 95, 94 i 91 procent mieszkańców.Każdemu korzystającemu z bankomatów polecamy niezwłocznie sprawdzić tabelę prowizji w swoim banku, aby uniknąć nieprzyjemności w trakcie wypłaty gotówki.Źródło: RMF FM