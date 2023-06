Tajemnicze metaliczne orby są dostrzegane na całym świecie. Eksperci NASA na temat UFO

Wiele zjawisk UFO da się jednak wyjaśnić.

UAP a nie UFO

Wiele zjawisk można wyjaśnić, ale nie wszystkie

„Mamy 50 do około 100 nowych raportów każdego miesiąca”

Na więcej wniosków musimy poczekać

W czerwcu 2022 rokupowołała specjalny zespół, który miał naukowo przyjrzeć się sprawie raportowanych przypadków niezidentyfikowanych obiektów latających. Zespół ten jeszcze nie opublikował własnego raportu na temat, ale kilka dni temu zorganizował on swoje pierwsze poświęcone mu publiczne posiedzenie.W czterogodzinnym posiedzeniu NASA wzięło udział 16 naukowców i innych ekspertów wybranych przez agencję, w tym były astronauta– pierwszy Amerykanin, który spędził niemal rok w kosmosie. Czego się dzięki nim wszystkim dowiedzieliśmy?Zespół NASA przyjrzał się w ciągu ostatniego roku wszystkim dostępnym danym na temat nieutajnionych przypadków, aby zrozumieć, co tak dokładnie dzieje się na ziemskim niebie. W badaniu nie uwzględniono żadnych tajnych danych wojskowych – także tych dotyczących szpiegowskich balonów z Chin Warto w tym miejscu wspomnieć, że od kilku lat przedstawiciele władz, rządowych agencji i naukowcy z USA zamiast terminem UFO (ang.) posługują się akronimem(ang.) oznaczającym niezidentyfikowane zjawiska powietrzne. Jest to pojęcie nieco szersze i mniej kojarzące się z latającymi spodkami i pseudonauką.Podczas posiedzenia naukowcy NASA mieli nawet okazję wypowiedzieć się na temat terminu UAP. Zostali bowiem zapytani o to, dlaczego zaczęli go stosować., jeden z członków zespołu, powiedział, że termin UFO nie jest już wykorzystywany, bo z tym akronimem wiąże się pewne piętno, a omawiany temat to poważna sprawa.No dobrze, ale czy panel ekspertów podzielił się już jakimikolwiek konkretami na temat przeprowadzonych przez siebie analiz w sprawie raportów o UAP? Przede wszystkim dowiedzieliśmy się, że każdego miesiąca pojawia się coraz więcej doniesień o obserwacjach niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych., powiedział Sean Kirkpatrick, dyrektor All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), wchodzącego w skład Departamentu Obrony USA.Z drugiej strony tylkodotyczy potencjalnie prawdziwych anomalii – zjawisk, dla których jeszcze nie znaleziono wyjaśnienia. Wiele pozostałych zjawisk można zaś racjonalnie wyjaśnić. Za przykład podano pewne wideo nagrane przez samolot marynarki wojennej nad zachodnią częścią USA, przedstawiające serię kropek poruszających się po nocnym niebie. Okazało się, że tymi kropkami był komercyjny samolot zmierzający w stronę dużego lotniska. UAP często okazują się też dronami, balonami (często badawczymi) czy samolotami.Póki co NASA nie wykluczyła możliwości, że pewne niewyjaśnione zjawiska mogą być rezultatem działań obcych. Z drugiej strony wiele UAP to wynik optycznych iluzji i innych nieprzewidzianych rezultatów obserwacji. Na przykład, gdy australijscy naukowcy swego czasu odbierali serie błysków radiowych, zauważyli że błyski te często pojawiały się w porze obiadowej. Okazało się, że ich czułe instrumenty odbierały sygnały emitowane przez mikrofalówkę wykorzystywaną do podgrzewania jedzenia.UAP, których na razie nie da się wyjaśnić, opisuje się w większości jako „”. Są one obserwowane wszędzie tam, gdzie USA ma oczy. Kto wie, może dokładniejsza analiza i dodatkowe dane w końcu pozwolą wyjaśnić ich tajemnice.Zespół NASA spodziewa się, że będzie w stanie ukończyć swój ostateczny raport na temat niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych. Raport zostanie upubliczniony, tak jak wszystkie zebrane w jego ramach informacje.Po publikacji raportu panel NASA odbędzie kolejne publiczne posiedzenie, takie jak to, które miało miejsce teraz. Ciekawe, czy dowiemy się dzięki niemu czegokolwiek przełomowego.Źródło: NASA, fot. tyt. NASA