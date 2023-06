Zwolennicy teorii spiskowych myślą, że Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest pod wodą

No nieźle.

Miłośnicy teorii spiskowych i ich twórcy nie przestają zaskakiwać. Tym razem w Internecie pojawiła się teoria, zgodnie z którą) wcale znajduje się od ponad dwóch dekad na orbicie Ziemi, a jest tylko podwodnym studiem filmowym. Cóż, z jednej strony posty osób rozpowszechniających tę teorię to dobra lektura dla tych, którzy chcą się z czegoś pośmiać. Z drugiej strony smutne jest to, jak wiele osób wierzy w stwierdzenia niepoparte żadnymi dowodami.W ostatnich dniach sekcje komentarzy w serwisach społecznościowych, pod postami związanymi z Międzynarodową Stacją Kosmiczną, zaczęły zalewać wpisy dotyczące omawianej teorii spiskowej. Ich autorzy sugerują, żezbudowała pod wodą ogromny plan filmowy, który ma udawać orbitalną bazę., czytamy pod jednym z postów opisujących ostatnią wizytę turystów na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmiczną., czytamy w innym.Twórcy teorii spiskowej rzecz jasna twierdzą również, że NASA wykorzystuje w materiałach wideo poświęconych Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Na to, że stacja znajduje się w kosmosie, a nie pod wodą, mają wskazywać rzekome „bąbelki powietrza” wypuszczane przez astronautów podczas spacerów kosmicznych oraz ukryte linki i uprzęże, które mają sprawiać wrażenie, jakoby astronauci znajdowali się w stanie nieważkości.

Teoria rozpowszechniana na wiele sposobów

Bajki wyssane z palca

Zwolennicy najnowszej teorii spiskowej i ich komentarze na Facebooku. | Źródło: mat. własneGdy zrobimy research w platformach takich jak TikTok , wpisując frazy takie jak „”, znajdziemy niejeden film poświęcony omawianej teorii spisowej. Oczywiście nie są to filmy, autorzy których mieliby wyjaśniać, dlaczego ta teoria spiskowa jest tylko teorią spiskową. Naprawdę dziwi mnie, dlaczego administracja usługi tych filmów nie usuwa.Warto wspomnieć, że wiele spośród wspomnianych filmów używa tagu. Bardzo możliwe więc, że osoby wierzące w najnowszą teorię spiskową wierzą również w inne teorie spiskowe, nie tyko o płaskiej Ziemi, ale również o sfałszowanym lądowaniu na Księżycu.NASA oczywiście zaprzecza temu, co twierdzą zwolennicy teorii spiskowych. Niezależni eksperci wskazują na to, że widziane przez niektórych na materiałach NASA „bąbelki powietrza”, to w rzeczywistości cząstki pyłu lub lodu, uwalniane przez skafandry astronautów podczas spacerów kosmicznych.Rzekome linki i uprzęże, które mają nosić astronauci, to z kolei najzwyczajniej twór wyobraźni miłośników teorii spiskowych. Linie pojawiające się w materiałach wideo to po prostu szum i artefakty, które są między innymi zasługą kompresji.Oczywiście należy też zadać sobie pytanie, dlaczego NASA miałaby cokolwiek fałszować. Przede wszystkim, gdyby stacja kosmiczna byłaby sfałszowana, wyglądałaby zapewne znacznie ciekawiej. Z resztą trzeba powiedzieć, że Międzynarodową Stację Kosmiczną, gdy ta okrąża Ziemię 16 razy w ciągu 24 godzin. Jest ona bowiem trzecim najjaśniejszym obiektem na niebie zaraz zaŹródło: Futurism , fot. tyt. NASA