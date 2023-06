Kultowa strona z torrentami zamknięta. To koniec

Jeden z największych takich serwisów.

RARBG kończy działalność

"Ostatnie 2 lata były dla nas bardzo trudne – część osób w naszym zespole zmarła z powodu komplikacji związanych z covidem, inni nadal odczuwają jego skutki uboczne – nie mogą w ogóle pracować. Niektórzy toczą też wojnę w Europie – PO OBU STRONACH"

"Nie możemy dłużej prowadzić witryny bez ponoszenia ogromnych wydatków, których nie możemy już pokrywać z własnej kieszeni. Po jednomyślnym głosowaniu zdecydowaliśmy, że nie możemy tego robić.

Przepraszamy :( Na razie"

Jeżeli kiedykolwiek korzystałeś z torrentów lub nadal to robisz, nie są Ci zapewne obce najpopularniejsze na świecie serwisy będące źródłem magnet linków. Jednym z największych jest, a w zasadzie był, RARBG. Administracja RARBG wydała zaskakujące oświadczenie, w którym informuje o decyzji o zamknięciu witryny internetowej. Ostatnie dwa lata miały być wyjątkowo ciężkie dla załogi m.in. ze względu na śmierć kilku jej członków wskutek pandemii.Strona RARBG działała w sieci od 2008 roku i dość szybko zjednała sobie serca osób poszukujących w sieci nowych filmów, seriali i innych materiałów wideo w wysokiej jakości. Niestety dla wielu, właśnie działać przestała.– czytamy w komunikacie. Dalej wymieniane są m.in. wzrost cen energii oraz utrzymania centrów danych na Starym Kontynencie. Wspomina się również o szalejącej inflacji.- brzmią ostatnie słowa wiadomości.Zamknięcie RARBG jest jednym z największych zamknięć w historii stron z torrentami. Jest to również pierwszy tak duży serwis, który zniknął z sieci od 2015/2016, kiedy to ze sceny zeszły KickassTorrents, Torrentz i ExtraTorrent.W najbliższych miesiącach w Internecie pojawi się zapewne dużo stron naśladujących RARBG, dystrybuujących szkodliwe oprogramowanie. Uważajcie.Źródło: TF