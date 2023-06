Polska streamerka dostała udaru podczas transmisji na żywo

Bardzo źle to wyglądało.

W trakcie prowadzonych w Internecie transmisji na żywo od czasu do czasu dochodzi do nieprzewidywalnych sytuacji. Jedną z nich był w tym roku na przykład niedawny wypadek streamera o pseudonimie XUlaniec , który podczas live'a na Twitchu miał kolizję na motocyklu. Teraz niespodziewany obrót przyjęło spotkanie z widzami internautki o ksywce Kasix. Katarzyna Paciorek w trakcie prowadzonego streama dostała udaru na oczach widzów.Kasix to 25-letnia streamerka, której live'y na Twitchu ogląda średnio nieco ponad 1400 widzów. Podczas swojego ostatniego występu kobieta poczuła się nagle źle i poinformowała widzów, że drętwieją jej lewa ręka oraz lewa noga. Jej mowa stała się bełkotliwa, a ewidentnie zaniepokojona 25-latka zakończyła transmisję.Nagranie z zajścia opublikował jeden z użytkowników Twittera.Kasix odezwała się do swoich fanów, uspokajając ich na relacji w serwisie Instagram. Jak się okazało Kasix przebywa w szpitalu, gdzie oczekuje na serię badań. Po karetkę zadzwonił jej partner, Remo.- napisała. Dodała, że spędzi w szpitalu prawdopodobnie od 7 do 10 dni.Pierwszym z objawów udaru są właśnie bełkotliwa mowa oraz opadająca jedna strona twarzy. Mogą temu towarzyszyć zaburzenia w widzeniu oraz drętwienie kończyn, a także silny ból głowy.Źródło: Twitter, zdj. tyt. Kasix (Instagram, Twitch)