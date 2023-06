Identyfikator cyfrowy w Unii Europejskiej od 2030 roku

Nie każdemu się to podoba.

Identyfikator cyfrowy UE

Kontrowersje wokół identyfikatora cyfrowego EUDI

Identyfikator cyfrowy w Unii Europejskiej, czyli wirtualny dokument o nazwie Digital ID, budzi ogromne wątpliwości pośród środowisk prawicowych oraz osób obawiających się o swoją prywatność. Prace nad nim miały zostać zakończone do 2030 roku, a teraz poczyniono spory krok w stronę tego, aby to się udało. Komisja Europejska ma teraz zamiar zainwestować 46 milionów euro (ok. 208,5 mln złotych) w portfel europejskiej tożsamości cyfrowej (EUDI) w formie czterech ogólnoeuropejskich programów pilotażowych.Portfel EUDI będzie aplikacją na telefony komórkowe, która pomoże obywatelom 27 krajów konstytucyjnych UE przechowywać i udostępniać cyfrowe dane ich tożsamości. W telegraficznym skrócie można to nazwać odpowiednikiem doskonałego polskiego mObywatela. Podstawową i jedną z największych wad apki mObywatel jest jednak to, że działa wyłącznie w granicach kraju. Dokument wspólnotowy działałby na terenie całej UE.Potencjalne zastosowania nowej technologii obejmują pomoc w uzyskaniu cyfrowych danych uwierzytelniających podróżnych, przyspieszenie procesu otwierania konta bankowego, rejestrację karty SIM, dowód otrzymanego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych lub ubieganie się o świadczenia socjalne, w tym o opiekę zdrowotną.Cztery projekty pilotażowe mają obejmować ponad 250 organizacji prywatnych i publicznych z prawie każdego państwa członkowskiego, a także z Norwegii, Islandii i Ukrainy. Będą realizowane przez co najmniej 2 lata. Pilotaż skupi się na 11 priorytetowych przypadkach użycia, które będą miały na celu poprawę dostępu obywateli do zaufanej i bezpiecznej tożsamości cyfrowej.Projekty stanowią łączną inwestycję o wartości ponad 90 mln euro w ekosystem tożsamości cyfrowej UE, w 50 procent współfinansowany przez Komisję Europejską.Wkoło projektu pojawiły się obawy związane z bezpieczeństwem. Niektórzy eksperci twierdzą, że skupienie tak wielu bardzo cennych danych osobowych w jednym systemie może stanowić łakomy kąsek dla potencjalnych cyberprzestępców.Podczas brukselskiego seminarium na temat bezpieczeństwa portfela eID, którego gospodarzem była GlobalPlatform, niektórzy uczestnicy wyrazili swoje obawy. Jednym z nich był Jean-Karim Zinzindohoué, CTO France Identité. "Wyzwaniem pozostaje zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę fałszywe informacje, które można wprowadzić do systemu" - stwierdził.Źródło: biometricupdate