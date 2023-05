Rządowe narzędzie pozwoli Ci sprawdzić, czy Twoje dane wyciekły w sieci

Potrzebny jest Profil Zaufany.

Jak sprawdzić, czy mój login i hasło wyciekły?

"Przedwczoraj w nocy w sieci pojawił się duży zbiór loginów i haseł polskich obywateli.

Uruchomiliśmy proste narzędzie do sprawdzenia, czy Wasze dane znalazły się w tym wycieku. Zapraszam do korzystania z bezpiecznedane.gov.pl"

Wczoraj informowaliśmy Was o tym, że miliony skradzionych loginów i haseł z Polski opublikowane w sieci . Pokryło się to w czasie niemal idealnie z atakiem hakerskim na jednego z operatorów płatności i przymusową blokadą kart wydanych m.in przez banki ING i Bank Millennium. Rząd zareagował na doniesienia błyskawicznie, uruchamiając serwis bezpiecznedane.gov.pl . Narzędzie pozwala sprawdzić, czy Wasze dane znalazły się w tym wycieku.O istnieniu serwisu poinformował minister cyfryzacji Janusz Cieszyński za pośrednictwem Twittera.- napisał.Po przejściu pod wskazany adres pojawia się prosta strona z zachętą do zweryfikowania, czy dane internauty znalazły się wśród upublicznionych przez cyberprzestępców. W wyszukiwarce wystarczy wpisać login lub e-mail, aby sprawdzić, czy owe dane są bezpieczne. Z jakiegoś powodu wyszukiwarka dostępna po zalogowaniu na stronę przez Profil Zaufany Aby skorzystać z usługi należy kliknąć na przycisk "Sprawdź dane" lub "Zaloguj się", które czasem nie działają, prawdopodobnie ze względu na duże zainteresowanie stroną pośród internautów. Gdy już uda się Wam zalogować, możecie korzystać z serwisu za darmo, na zasadzie podobnej do tej znanej z chociażbyMoje dane upublicznione nie zostały. Zachęcam do sprawdzenia, czy Twoje lub Twoich bliskich również.Źródło: mat. własny