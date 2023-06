Urzędnik utopił telefon w zbiorniku. Nakazał wypompować z niego 2 mln litrów wody

Mądre to nie było.



Każdemu od czasu do czasu zdarzy się zrobić coś głupiego. Ja na przykład zapomniałem kiedyś założyć gwizdek na klasyczny czajnik, przez co gotowałem wodę przez 7 godzin. Pod koniec gotował się oczywiście głównie pusty czajnik i topił plastik, z którego wykonana była jego rączka. Znam też pewną kobietę, która podczas korzystania z toalety dwukrotnie już utopiła smartfon w misce sedesowej. Pewien urzędnik z Indii utopił swój smartfon w o wiele większym zbiorniku. Był tak zdesperowany, że nakazał wypompować z niego ponad 2 miliony litrów wody.



Utopił smartfon w zbiorniku z wodą. Kazał go osuszyć, by odzyskać sprzęt

Urzędnik państwowy w środkowych Indiach został zawieszony w pracy po tym, jak nakazał osuszenie zbiornika wodnego, aby odzyskać swój smartfon, który upuścił w jego toń podczas robienia selfie. Inspektor ds. Żywności Rajesh Vishwas upuścił urządzenie w odmęty wody na zaporze Kherkatta w dystrykcie Kanker, w stanie Chhattisgarh w ubiegłym tygodniu.



Rajesh Vishwas i zbiornik, z którego nakazał wypompować wodę. | Źródło: zrzut ekranu z YouTube



Vishwas najpierw poprosił lokalnych nurków, aby wskoczyli do zbiornika w celu znalezienia urządzenia, które rzekomo zawierało poufne dane państwowe. Po tym, jak próby odzyskania telefonu tą metodą nie powiodły się, urzędnik nakazał opróżnienie zbiornika za pomocą specjalnych pomp z silnikami diesla. Pompy pracowały nonstop przez kolejne 3 dni, wypompowując przeszło 2 miliony litrów wody, która wystarczyłaby do nawodnienia 607 hektarów pól uprawnych.



Vishwas bronił się w rozmowach z lokalnymi mediami, że woda w zbiorniku nie nadawała się do nawadniania pól i że otrzymał pozwolenie od wysokiego urzędnika na jej osuszenie. Okazało się później, że żadnego pozwolenia nie miał.



Smartfon został ostatecznie odzyskany, ale... nie działał



Indie są jednym z krajów najbardziej cierpiących na niedobór wody, a ekstremalne temperatury w porze suchej prowadzą do poważnych niedoborów wody, powodując straty w uprawach, pożary lasów i przerwy w dostawie prądu.



Źródło: The Times of India