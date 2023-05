W rzucaniu nałogu nie jesteś sam. Technologia dostarczy Ci potrzebne narzędzia

Chcesz rzucić palenie - terapia pomostowa może pomóc

Aplikacje? Te mogą bardzo pomóc

Fakt, że nałóg papierosowy to jedno z największych zagrożeń dla zdrowia publicznego w ogóle, znany jest nie od dziś. Sformalizowana dzięki WHO walka z papierosami trwa już od 20 lat, ale sytuacja na świecie niestety daleka jest od idealnej.Pomimo rozdysponowania olbrzymich nakładów finansowych na walkę z papierosami, liczonych w setkach miliardów dolarów ze strony państw i rozmaitych organizacji wpłacających pieniądze do budżetu WHO, liczba palaczy utrzymuje się wciąż na tym samym, bardzo wysokim poziomie około 1,1 mld osób.W Polsce do regularnego palenia przyznaje się ponad co piąty Polak (8 mln ludzi), a ogólnie czynnych palaczy w naszym kraju jest już blisko 29 proc. Co więcej, od 8 lat sprzedaż papierosów i nas rośnie.A trzeba pamiętać, że palenie to koszty nie tylko zdrowotne, ale i ekonomiczne – jak podaje NFZ w 2019 roku w związku z chorobami, dla których istotnym czynnikiem ryzyka jest palenie tytoniu i z tego tytułu wydano 100 tys. zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy.Osoby, które czują, że chcą zerwać z nałogiem, mogą liczyć na pomoc od instytucji państwowych. Tych w kraju mamy jednak tylko trzy – w Gdańsku, Krakowie i w Warszawie. Patrząc na to, ilu jest palaczy w Polsce, jest to zdecydowanie za mało i osoby próbujące rzucić nałóg muszą, kolokwialnie mówiąc, radzić sobie same. Leki na receptę i bez recepty nie są refundowane.Nie oznacza to jednak, że palacze są całkowicie zdani na swoją silną wolę. Dziś istnieje co najmniej kilka różnych strategii rzucania palenia. Oczywiście, najlepszą z nich jest natychmiastowe rzucenie palenia. Jednak jak pokazują badania takie podejście, nieuzupełnione odpowiednią terapią, często nie odnosi rezultatu – co roku średnio 9 na 10 palaczy decyduje się palić dalej, a jak podaje ostatni Eurobarometr – połowa palaczy w UE ani myśli o rzuceniu.Zamiast tego, coraz większe grono specjalistów na świecie skłania się do podejście polegającego na minimalizacji ryzyk zdrowotnych związanych z paleniem papierosów. Pomocne w tym są nowe produkty nikotynozastępcze oraz produkty alternatywne dla papierosów.Jeżeli palimy, to tym elementem, który szkodzi nam najbardziej, są substancje powstające w wyniku spalania tytoniu, w tym smoła. Tymczasem palenie papierosa nie jest jedynym sposobem dostarczanie nikotyny do organizmu. Istnieją mniej toksyczne drogi, dzięki którym palacz dalej dostarcza sobie nikotynę, ale bez wielu trujących związków powstających podczas palenia.Urządzenia tego typu WHO nazywa „elektronicznymi systemami dostarczania nikotyny”. Co więcej, Europejskie Biuro WHO samo przyznaje, że dowody naukowe przemawiają za niższą toksycznością takich systemów w porównaniu z papierosami. Dlatego w niektórych krajach sa one dziś stosowane w tzw. pomostowych terapiach nikotynizmu, które pozwalają palaczom odzwyczaić się od nawyku palenia papierosów, bez drastycznego pozbawienia organizmu samej uzależniającej nikotyny. Na przykład rząd Wielkiej Brytanii w ramach akcji “Swap to stop” czyli po polsku “zmień by przestać”, zamierza rozdać palaczom milion e-papierosów, co ma ograniczyć szkodliwe efekty palenia oraz być pierwszym krokiem do całkowitego rzucenia nałogu.Kilka lat temu, kiedy takie systemy dostarczania nikotyny pojawiły się na rynku, kosztowały palaczy krocie. Dla statystycznego polskiego palacza, który zarabiaj poniżej średniej krajowej, barierą przejścia na mniej toksyczny od papierosa produkt była więc głównie cena. Po latach rozwoju nowe technologie stały się jednak bardziej przystępne cenowo dla palaczy z mniej zasobnym portfelem. Przykładem może być tutaj urządzenie lil solid – to podgrzewacz tytoniu kosztujący palacza tyle, co 3 paczki papierosów. Dla jasności – zastąpienie przez palacza papierosa jakimkolwiek podgrzewaczem, e-papierosem czy woreczkiem nikotynowym nadal będzie szkodliwe dla jego zdrowia, ale organizm palacza wchłonie znacznie mniej szkodliwych związków niż podczas palenia papierosów. To jedyny plus. Chyba nie trzeba dodawać, że zawsze będzie to gorsze rozwiązanie, niż rzucenie nałogu w ogóle...Podgrzewacze tytoniu to jednak niejedyne rozwiązania technologiczne, które mogą nam pomóc rozstać się z paleniem na dobre. Jak się okazuje, jedne z najskuteczniejszych mamy na wyciągnięcie ręki, ponieważ są nimi aplikacje, które możemy pobrać na naszego smartfona. Wydawać by się mogło, że aplikacje typu QuitNow czy Smoke Free będą tylko narzędziem pomocniczym, jednak dzięki temu, że większość z nich opiera się na różnych, udokumentowanych podejściach psychologicznych do problemu uzależnienia i starają się one w różny sposób motywować palacza do rzucenia nałogu, stanowią świetny sposób do wytrwania w abstynencji.