Promocja na paliwa na stacjach Orlen 2023. Są informacje w tej sprawie

Dobra robota, panie Obajtek.

Rabaty na paliwo na Orlen 2023

Promocje na stacjach benzynowych - wakacje 2023

Do wakacji został jeszcze miesiąc, ale już teraz wiemy, że wraz z ich nastaniem pojawią się promocje na paliwa na stacjach. Po raz kolejny niezbędne będą aplikacje, które polecaliśmy Waszej uwadze w minionym roku. Rzeczpospolita dowiedziała się właśnie, że rabaty na paliwo szykuje dla Polaków Orlen. Co z innymi stacjami?Tegoroczna promocja ma po ponownie objąć benzynę oraz diesla i wiązać się z rabatem na poziomie 30 groszy na litrze. Ponownie pojawią się jednak ograniczenia dotyczące zarówno ilości paliwa, jak i liczby tankowań. Nie poznaliśmy jeszcze szczegółów związanych z tegoroczną akcją, ale zapewne będą zbliżone do tej poprzedniej - za chwilkę je przypomnę. Ponadto na pewno znowu będzie potrzebna, w którym zarejestrujecie się poprzez niżej linkowane apki lub za pośrednictwem strony internetowej program.vitay.pl W 2022 roku dzięki karcie lojalnościowej programu VITAY benzynę PB95 oraz diesla (Efecta i Verva) tankować można było taniej o, do maksimum 50 litrów w trakcie jednego tankowania. Dodatkową zniżkę w postaci 10 groszy "ekstra" otrzymywali posiadacze Karty Dużej Rodziny. Rabat dało się odebrać trzykrotnie pomiędzy 27 czerwca i 31 lipca 2022 roku oraz trzykrotnie pomiędzy 1 sierpnia i 31 sierpnia 2022 roku.Oszczędność 30 groszy na litrze przekładał się na oszczędność. Symboliczna kwota.Ceny paliw w tym roku są tylko odrobinę lepsze niż w ubiegłym, więc rabaty w podanej wyżej wysokości powinny zostać utrzymane.Jeśli Orlen uruchomi swoje promocje, z pewnością do rywalizacji cenowej dołączą błyskawicznie inni operatorzy, ale na ten moment nic nam na ten temat nie wiadomo. W tamtym roku tańsze paliwo dało się kupić m.in. na stacjach(obecnie Orlen), Shell BP oraz Circle K . Liczymy, że w tym roku wszystkie te podmioty również włączą się do gry......albo, że ceny paliw spadną w końcu na stałe - bez konieczności korzystania z jakichkolwiek programów lojalnościowych.Źródło: Rzeczpospolita