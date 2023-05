Przerażające filmy na smartfonie zmarłej 14-latki. Rodzice winią TikToka

A może powinni szukać winy gdzie indziej?

Nastolatka nie żyje. Rodzice winią TikToka

W lipcu 2022 roku nagłaśnialiśmy kolejne niebezpieczne wyzwanie na TikToku. Wtedy to właśnie 12-letni Archie Battersbee oczekiwał na eutanazję w związku ze stwierdzeniem u niego obumarcia pnia mózgu. Nastąpiło ono wskutek idiotycznej "zabawy", mającej na celu zaimponowanie osobom oglądającym filmiki kręcone w ramach. Teraz między innymi owo wyzwanie, ale też inne treści z TikToka oskarża się o doprowadzenie do śmierci dziecka. Tym razem ofiarą jest niespełna 14-letniaBlackout Challenge polega na pozbawieniu się tlenu w taki sposób, aby stracić przytomność. Wszystko oczywiście trzeba nagrać smartfonem i zamieścić w aplikacji TikTok . W połowie 2022 roku pisaliśmy, że ów "czelendż" doprowadził do śmierci co najmniej siedmiorga dzieci. Teraz rodzice niespełna 14-letniej dziewczynki twierdzą, że ich córka pozbawiła się życia poprzez powieszenie tuż przed swoimi urodzinami pod wpływem zbliżonych treści, oglądanych na popularnej chińskiej platformie społecznościowej. Zrobiła to zaledwie 2 dwa dni po śmierci Archiego Battersbee.48-letni ojciec nastolatki, Liam Walsh, twierdzi, że jego córka nie chciała się zabić, tylko co najwyżej zrobić sobie krzywdę, aby popisać się przed innymi. Dowodem na to mają być nagrania, do jakich udało się po kilku miesiącach od śmierci dziewczyny uzyskać dostęp jej rodzicom. Podobno policja w tym czasie nie była w stanie złamać haseł do laptopa, tabletu i smartfona denatki.Rodzice w smartfonie znaleźli zdjęcie sprzed około miesiąca przed śmiercią, na którym dziewczyna celowo posiniaczyła sobie szyję w symulowanym akcie samookaleczenia przez powieszenie. Jak się okazało, mogła to być pierwsza