ChatGPT stał się nową miłością Polaków. Używamy go na potęgę

Wygląda na to, że Polacy zakochali się w narzędziu ChatGPT – najnowsze raporty wskazują na coraz większe zainteresowanie sztuczną inteligencją, co raczej nie powinno być niczym zaskakującym. Ubiegły miesiąc był pod tym względem rekordowy i możemy spodziewać się, iż trend w najbliższym czasie okaże się raczej wzrostowy. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





Polacy coraz częściej używają ChatGPT



ChatGPT jest usługą, która zgromadziła wokół siebie dosyć oddaną społeczność. Stało się to głównie za sprawą powszechnej dostępności oraz prostoty użytkowania. Oczywiście nie brakuje krytyków postrzegających bota jako zło wcielone i zagrożenie dla przyszłości ludzkości. Takie zarzuty są rzecz jasna mocno przesadzone, gdyż niejednokrotnie udowodniono, iż rozwiązanie może stanowić świetną pomoc dydaktyczną, natomiast nie do końca radzi sobie ze złożonymi kwestiami.



Faktem jest również to, że internauci wręcz się w nim zakochali. Najnowszy raport firmy Gemius wskazuje na nieustannie rosnącą popularność ChatGPT na terenie naszego kraju. Analiza serwisu OpenAI.com (jako miejsca dostępu do narzędzia) rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku, kiedy to zarejestrowano obecność 155 tys. użytkowników – każdy z nich spędził tam średnio 10 minut. Ten rezultat jest jednak niczym w porównaniu do tego, co nastąpiło niedługo potem.



Źródło: Gemius



Kwiecień bieżącego roku to niemalże 3 miliony realnych użytkowników, z których każdy spędził tam średnio 34 minuty. Wynik ten robi ogromne wrażenie i dosyć jasno wskazuje, że internauci nie odwiedzają strony wyłącznie z ciekawości. Wchodzą tam, by nieco dłużej spędzić czas ze sztuczną inteligencją i wypytać ją o różne zagadnienia. Ciekawe jak sytuacja prezentować się będzie w przeciągu kilku najbliższych miesięcy.



To jednak nie wszystkie udostępnione dane. Gemius wskazuje bowiem na to, iż kobiety w wieku 7-39 lat (44 min. 22 sek.) spędzają na ChatGPT o wiele więcej czasu niż mężczyźni w tej samej grupie wiekowej (29 min. 45 sek.). Sytuacja nieco inaczej prezentuje się w drugim badanym przedziale – mężczyźni w wieku 40-75 lat przeglądają usługę średnio 37 min. 30 sek., natomiast kobiety 28 min. 15 sek.



Źródło: Gemius



Tego typu statystyki wskazują na to, iż sztuczna inteligencja interesuje wszystkich praktycznie po równo i każdy chce z niej korzystać. To nic dziwnego – mówimy o stosunkowo nowym narzędziu potrafiącym naprawdę wiele. Przy okazji warto poinformować o polskiej dostępności aplikacji ChatGPT na urządzenia z systemem iOS na pokładzie.



Jest ona już dostępna, natomiast wersja na Androida ma zadebiutować wkrótce. Pozostaje więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.



Źródło: Gemius / Żródło: pexels.com, OpenAI