Zlikwidowano popularną usługę IPTV. Korzystały z niej miliony osób

Europol doprowadził do zamknięcia niezwykle popularnej usługi pirackiej. Nie działa już większość serwerów platformy IPTV, co można uznać za ogromny sukces – treści na niej dostępne oglądały bowiem miliony osób. Właściciele nielegalnego biznesu nie zamierzają jednak odpuścić i już zapowiedzieli powrót ze zdwojoną siłą. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej, bo sprawa wygląda naprawdę poważnie.







Piractwo wciąż jest popularne i największe platformy streamingowe tracą przez nie naprawdę sporo pieniędzy. Sporo internautów decyduje się bowiem na obejrzenie serialu za pośrednictwem podejrzanych stron zamiast skorzystać z legalnej (przy okazji płatnej) dystrybucji. Mówimy tu rzecz jasna o mieczu obosiecznym, gdyż serwisy należące do olbrzymich korporacji często mają gdzieś potrzeby oraz wymagania konsumentów, co także jest niezwykle irytujące.



Holenderska Służba Informacji Skarbowej i Śledczej (FIOD) pomogła Europolowi w lokalnym unicestwieniu platformy IPTV, z której każdego miesiąca korzystało nawet kilka milionów europejskich użytkowników. Większość serwerów portalu znajdowało się na terenie Holandii – stamtąd też udostępniano 10 tysięcy kanałów telewizyjnych oraz pokaźną bibliotekę filmów i seriali (15 tysięcy) pochodzących z najbardziej znanych platform streamingowych. Brzmi bardzo poważnie, prawda?





One of Europe’s biggest pirate IPTV services taken down in the Netherlands.



The illegal Internet Protocol television service was serving over 1 000 000 users across Europe.



Europol has supported the investigation by @FIOD.



Press release https://t.co/IrxdCoYkOD pic.twitter.com/XXEXTpXRKO