Mężczyzna otworzył drzwi samolotu podczas lądowania. Mamy nagranie

Pasażerowie panikowali i mdleli.

Otworzył drzwi samolotu 200 metrów nad ziemią

"miał problemy z oddychaniem i chciał szybko wysiąść"

"To był kompletny chaos, ludzie blisko drzwi zdawali się mdleć jeden po drugim, a stewardessy wzywały do pomocy lekarzy obecnych na pokładzie"

Pasażerowi grozi 10 lat więzienia

Chwile grozy przeżyli pasażerowie samolotu linii, gdy w piątek w ramach krajowego latu zbliżał się on do pasa startowego znajdującego się na międzynarodowym lotnisku w Daegu, około 240 kilometrów na południowy wschód od Seulu. Gdy statek powietrzny znajdował się około 200 metrów nad ziemią, mężczyzna, który według doniesień policji ma około 30 lat, bez słowa wstał i otworzył drzwi ewakuacyjne.Różnica ciśnień pomiędzy kabiną, w której utrzymuje się sztucznie wyższe ciśnienie, a przestrzenią na zewnątrz samolotu jest zbyt duża, aby dało się otworzyć jego drzwi. Ciśnienie napiera na zewnętrzną część samolotu zbyt mocno, aby człowiek był w stanie je otworzyć na wysokości przelotowej lub niższej niż przelotowa. W tej sytuacji jednak... było inaczej.Mężczyzna, któremu udało się otworzyćpodczas lotu na wysokości 200 metrów,– poinformowała południowokoreańska policja. Nie wiadomo w jaki sposób chciał wysiąść na wysokości 200 metrów nad ziemią.Jeden z pasażerów uwiecznił całą sytuację.Tuzin pasażerów zostało zabranych do szpitala z powodu problemów z oddychaniem. Ministerstwo transportu przekazało, iż u nikogo nie doszło do poważnych obrażeń ciała.– powiedział prasie jeden z pasażerów.Pasażer został zatrzymany przez policję w Daegu na przesłuchanie. Powiedział funkcjonariuszom policji, że "przeżywa trudne chwile bo niedawnej utracie pracy". Dodał, że lot mu się dłużył i czuł duszności.Teraz za narażenie życia wszystkich pasażerów i członków załogi na szwank grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności.Źródło: The Guardian