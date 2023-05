Najlepszy operator komórkowy w Polsce. Nowy raport nie daje złudzeń

Ciekawe dane.

Który operator komórkowy jest najlepszy?

Odwiecznie zadawane pytanie: który z polskich operatorów komórkowych jest najlepszy? Który internet mobilny jest najszybszy? Która sieć oferuje najlepszy zasięg? A najniższe opóźnienia? Te i kilka innych wątpliwości rozwiewa najnowszy raport opublikowany przez Opensignal. Publikujemy go bez komentarza z naszej strony - niechaj wyniki przemawiają same za siebie. Co istotne: w raporcie wykorzystano dane zebrane od 1 lutego do 1 maja 2023 roku. Są to zatem informacje naprawdę świeże.Orange, Play, Plus i T-Mobile stanęły ze sobą w szranki w czterech różnych kategoriach. W tej wydawałoby się najważniejszej, czyli "ogólnych doświadczeniach" w trzech z pięciu podkategorii triumfowała firma Orange. Czy to znaczy, że właśnie usługi tego operatora można polecić każdemu w ciemno? To nie takie proste. Dla każdego z Was kluczowe będą inne wyniki, a pamiętać należy też przecież, że usługi poszczególnych operatorów charakteryzuje nieco odmienna jakość w każdym z regionów kraju. Badanie, jak to badanie, daje rezultaty uśrednione.