Plus Światłowód w kolejnych lokalizacjach. Już 13 milionów mieszkańców Polski w zasięgu

Plus poinformował dziś, że dostępność internetu stacjonarnego Plus Światłowód została poszerzona o lokalizacje, w których znajduje się infrastruktura operatora Światłowód Inwestycje. Możliwość skorzystania z oferty Plus Światłowód ma już około 13 milionów mieszkańców Polski.





Plus Światłowód - nowe lokalizacje



Operator informuje, że po dołączeniu infrastruktury Światłowód Inwestycje oferta Plus Światłowód jest dostępna dla ponad miliona nowych punktów adresowych. Łącznie Plus Światłowód dociera już do około 5,4 miliona domów i mieszkań, czyli niemalże 13 milionów osób w Polsce we wszystkich województwach.



Dzięki współpracy ze Światłowód Inwestycje nowe lokalizacje z dostępem do oferty światłowodowej Plusa pojawiły się m. in. w Warszawie, Łodzi, Trójmieście, Szczecinie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, ale także w wielu mniejszych miastach i miejscowościach takich jak Nowy Targ, Skierniewice czy Lubin.





Ile kosztuje Plus Światłowód?



Użytkownicy, którzy zdecydują się na skorzystanie z oferty internetu stacjonarnego Plusa mogą skorzystać z rabatów i uzyskać nawet 40 zł zniżki miesięcznie.



Oferta Plus Światłowód S (do 300 Mb/s) z umową na 12 miesięcy na łączach Światłowód Inwestycje jest dostępna już za 45 zł/mies. przy dokupieniu lub przedłużeniu oferty telewizyjnej Polsat Box za min. 30 zł/mies. lub abonamentu głosowego Plus za min. 59 zł/mies. Dla klientów, którzy nie spełniają powyższych warunków, miesięczna opłata za łącze światłowodowe do 300 Mb/s wynosi 75 zł.





Światłowód w Plusie - cennik / stan z dnia 25.05.2023 r.



W przypadku klientów Plusa i Polsat Box, którzy wybiorą ofertę Plus Światłowód korzystając z infrastruktury sieciowej Netii, miesięczny koszt dostępu do internetu stacjonarnego z łączem o prędkości do 300 Mb/s (Plus Światłowód S) wyniesie 19 zł/mies. Opłata w tej wysokości jest dostępna dla klientów, którzy jednocześnie dokupią bądź przedłużą umowę telewizyjną Polsat Box za min. 30 zł/mies. albo głosową Plusa za min. 59 zł/mies. Dla osób, które nie skorzystają z tej promocji, miesięczny koszt Plus Światłowód S wyniesie 49 zł/mies.



Użytkownicy, którzy skorzystają z oferty Plus Światłowód mogą skorzystać z dostępu do Disney+ w prezencie na rok. Po upływie 12 miesięcy opłata miesięczna za dostęp do platformy wynosi 28,99 zł.



Dostępność oferty Plus Światłowód oraz regulamin promocji dostępny na stronie plus.pl/swiatlowod



Źródło: Plus