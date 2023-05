Czym są karty upominkowe w wersji cyfrowej?

Artykuł sponsorowany



O kartach prezentowych mówi się, że są formą prezentu, wygodną zarówno dla obdarowującego, jak i odbiorcy. W obu przypadkach pozwalają na dużą dozę dowolności. Jakie są zatem założenia karty upominkowej i jakie są zalety takiej karty w wersji elektronicznej?





Co to jest e-karta prezentowa?



Jeżeli jesteśmy w stanie wyobrazić sobie elektroniczny bon na zakup jakiegoś towaru, to podobnie opisać można kartę upominkową. Jest to forma przedpłaty, którą dokonujemy na poczet przyszłych zakupów. Kwota do wykorzystania zapisywana jest w systemie elektronicznym, a wykorzystać można ją podając najczęściej podczas zakupów online specjalny kod, przypisany tylko do danej e-karty. Kupując cyfrową kartę upominkową płacimy z góry za określone towary lub usługi, a osoba, która dostanie kod (zakupioną przez nas cyfrową kartę upominkową), będzie mogła wykorzystać go, aby „zapłacić” nim za określone dobra o wartości kwoty przypisanej do karty.

Dzięki gift cards można sprezentować komuś nie tylko fizyczne prezenty, które będzie mógł zakupić w sieci, ale też towary w wersji elektronicznej czy usługi, np. subskrypcję gier internetowych, dostęp do platform streamingowych i wiele innych.





Gift cards a prezent rzeczowy



Kiedy kupuje się określony prezent rzeczowy, trzeba zdecydować się na konkretną materialną rzecz. Może być to płyta ulubionego zespołu, film na Blu-Ray, książka czy trunek. Niezależnie od tego, jaki rodzaj prezentu wybierzemy, zawsze stoimy przed podobnym dylematem - czy nasz upominek będzie strzałem w dziesiątkę? Czy trafiliśmy w czyjeś gusta? Czy w razie czego prezent można zwrócić? W przypadku karty upominkowej, wystarczy, że znamy zaledwie interesującą odbiorcę prezentu branżę, a reszta pozostaje do wyboru dokonywanego przez samego zainteresowanego. Karta prezentowa pozostawia otwartą furtkę co do wyboru konkretnego produktu.



Przykładowo, na GG.deals można znaleźć kartę upominkową, która umożliwia zakupy w Amazonie. To amerykańskie przedsiębiorstwo oferuje ponad sto milionów produktów bardzo wielu kategorii, od zabawek, przez elektronikę, artykuły domowe, ogrodowe, aż po modę i urodę. Z kolei jeśli odbiorca karty to wielbiciel dobrego kina, dobrym pomysłem będzie karta Netflixa. Wybierać będzie mógł bowiem spośród filmów, seriali, dokumentów. To znacznie lepsza opcja, niż prezent w postaci jednego konkretnego filmu, bo daje szansę na poznanie nowych gatunków filmowych. Jeśli zaś obdarowywana osoba pasjonuje się rozrywką gamingową, znakomicie przyjęta będzie karta prezentowa na jedną z platform z grami, np. Steam. Da ona szansę na zakup wymarzonego tytułu, nawet jeśli darczyńca nie ma żadnego pojęcia na temat gier!





Zalety cyfrowej karty upominkowej



Wśród zalet elektronicznych kart prezentowych wymienia się zatem:





Brak presji co do wyboru „prezentu idealnego”.

Zakupu karty dokonuje się online, co jest logistycznie dużo łatwiejsze niż poszukiwanie prezentu w sklepie stacjonarnym.

Szybka transakcja — zakupu można dokonać w kilka chwil.

Natychmiastowe dostarczenie prezentu — odbiorca prezentu może otrzymać cyfrowy upominek na adres poczty elektronicznej.

Z punktu widzenia obdarowanego — wolny wybór co do tego, na co konkretnie chce przeznaczyć wartość karty.



Biorąc pod uwagę to, jakie korzyści niesie za sobą sprezentowanie komuś cyfrowej karty prezentowej, nie dziwi fakt, że często wybierana jest zamiast tradycyjnego prezentu rzeczowego. W dobie zakupów online, cyfrowe gift cards stają się nową, niezwykle wygodną formą upominku z bardzo wielu okazji. Karty upominkowe bywają też niejednokrotnie kupowane zwyczajnie z chęci sprawienia komuś frajdy bez żadnej okazji, lecz jako wyraz prawdziwej sympatii.