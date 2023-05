Apple WWDC 2023 - czego możemy się spodziewać?

Będzie sporo nowości.



WWDC, czyli Worldwide Developers Conference, jest miejsce, gdzie Apple prezentuje swoje najnowsze oprogramowanie. Tegoroczna konferencja, która odbędzie się 5 czerwca w Apple Park w Cupertino nie będzie wyjątkiem. Jak zwykle, możemy spodziewać się aktualizacji systemów takich jak iOS, iPadOS, macOS, tvOS i watchOS oraz nowości sprzętowych.



Na co konkretnie możemy liczyć w tym roku?





Zestaw do AR/VR





Według krążących plotek, na tegorocznej konferencji WWDC, Apple ma zaprezentować długo oczekiwany zestaw do rzeczywistości rozszerzonej (AR) i wirtualnej (VR). Jeżeli te informacje są prawdziwe, programiści otrzymają wystarczająco dużo czasu na zaprojektowanie aplikacji i doświadczeń na nowe urządzenie przed jego premierą, która zapewne odbędzie się kilka miesięcy później.



Oczekuje się, że nowe urządzenie Apple umożliwi korzystanie z zarówno rzeczywistości rozszerzonej, jak i wirtualnej. Użytkownicy będą mogli przełączać się między tymi trybami za pomocą pokrętła, które swoim wyglądem przypominać ma cyfrową koronę znaną z Apple Watch. Do urządzenia ma też być dołączony zewnętrzny pakiet baterii, który można przypiąć do paska (to wszystko zapowiada się dość dziwnie?) Całości ma dopełnić pasek, który będzie przypominał ten z zegarka Apple Watch. Dodatkowo, urządzenie będzie zapewniało możliwość korzystania z soczewek korekcyjnych.



Na pokładzie znajdziemy wyświetlacze micro-OLED o rozdzielczości 4K oraz wydajne chipy, identyczne z tymi stosowanymi w komputerach Mac. Całość ma być zarządzana za pomocą systemu operacyjnego xrOS, który oferuje dedykowany sklep App Store, unikalne doświadczenia z FaceTime, a także możliwość uruchamiania aplikacji znanych z iPhone'ów i iPadów.



Co więcej, sterowanie w tym urządzeniu ma opierać się na gestach, tym samym eliminując potrzebę posiadania fizycznych kontrolerów. Na wyposażeniu znajdziemy ponad 12 kamer, które mają za zadanie odczytywać wyrazy twarzy, wykrywać ruchy ciała i mapować otoczenie. Urządzenie ma również umożliwiać skanowanie tęczówki do uwierzytelniania, co zdecydowanie podniesie poziom bezpieczeństwa.









Nowe oprogramowanie





WWDC to wydarzenie skierowane do programistów, dlatego możemy spodziewać się szeregu aktualizacji dla iOS, iPadOS, macOS i innych systemów. Oczekuje się, że wisienką na torcie tego wydarzenia będzie iOS 17, który ma przynieść wiele drobnych ulepszeń poprawiających komfort użytkowania. Apple już zapowiedziało, że wraz z nowym systemem operacyjnym prawdopodobnie zostaną wprowadzone funkcje zwiększające dostępność, w tym narzędzie Personal Voice, które pozwoli użytkownikom na stworzenie syntetycznego głosu na podstawie 15-minutowego treningu.



Apple prawdopodobnie wprowadzi też pewne aktualizacje dla Stage Managera w iPadOS 17i. Niewiele wiadomo o tym, co czeka nas w macOS 14 i tvOS 17.



W kontekście iOS 17 warto wspomnieć o raporcie Wall Street Journal, który wskazuje, że Apple planuje wprowadzić nową aplikację do prowadzenia dziennika na iPhone'a, która pozwoli użytkownikom zapisywać swoje myśli i działania w ciągu dnia.



Co ciekawe, znany i lubiany Mark Gurman twierdzi, że watchOS 10 otrzyma najistotniejszą dotychczas aktualizację, co może uczynić tę wersję najbardziej interesującą do tej pory. Apple rzekomo zamierza skupić się na widgetach i uczynić je "kluczowym" elementem interfejsu watchOS. Najprostszym sposobem na zobrazowanie tego jest spojrzenie na tarczę Siri, dostępną obecnie na Apple Watch.



W przypadku zegarków i watchOS 10, na pewno jest na co czekać.





Odświeżony MacBook Air





Na tegorocznej konferencji Apple ma pokazać także zupełnie nową, odświeżoną wersję MacBooka Air. Tym razem najpopularniejszy komputer Apple miałby zostać wyposażony w 15-calowy ekran, co byłoby sporą zmianą, biorąc pod uwagę, że przez lata firma z Cupertino w przypadku tego komputera nie wychodziła poza 13,3 cala.



Warto zauważyć, że Apple odświeżyło swoją linię MacBooków Air na WWDC w zeszłym roku, co nadaje większą wiarygodność pomysłowi na nowego Aira, niezależnie od rozmiaru jego ekranu. Pod względem specyfikacji, nowy MacBook Air prawdopodobnie będzie wyposażony w chip Apple M2 i co najmniej 8GB RAM, a także wyświetlacz o tej samej rozdzielczości co 14-calowy MacBook Pro (to jest 3024 x 1964 pikseli).



Przy okazji komputerów Mac, istnieje możliwość, że Apple wprowadzi odświeżonego Mac Pro i nowy iMac, choć prawdopodobieństwo tego jest małe. Apple pracuje także nad nowym procesorem M3, ale prawdopodobnie zobaczymy go dopiero później w tym roku.









Gdzie oglądać?





5 czerwca, o godzinie 19:00 Prezentacja inauguracyjna będzie dostępna za pośrednictwem strony apple.com, aplikacji Apple Developer i Apple TV oraz serwisu YouTube. Po zakończeniu transmisji zostanie udostępnione jej nagranie.



Nie trzeba już posiadać przeglądarki Safari, aby oglądać WWDC.



Na co najbardziej czekacie w tym roku?