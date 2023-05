Amouranth stworzyła nietypowego bota AI – ma zaspokoić potrzeby widzów

Pewna część widowni będzie zadowolona. Pewna część widowni będzie zadowolona.



Popularna streamerka zdecydowała się na dosyć nietypowy krok. Postanowiła stworzyć specjalnego bota AI, by ułatwić swoim widzom kontakt z nią – dzięki temu zainteresowane osoby mogą prowadzić konwersację z cyfrową odsłoną kobiety. Nie da się ukryć, iż pewna część widowni zapewne natychmiastowo okaże zainteresowanie projektem. Przyjrzyjmy się mu nieco bliżej, bo jest dosyć interesujący.





Amouranth postanowiła zerknąć w stronę AI



Kaitlyn „Amouranth” Sigurasa to niezwykle znana influencerka, która zasłynęła ze sprzedawania swoich rozbieranych zdjęć i filmów. Na początku tego zdecydowała się zainwestować sporą sumę pieniędzy w firmę Amazon, czyli właściciela Twitcha – platformy, gdzie najczęściej prowadzi transmisje na żywo. Swego czasu informowaliśmy Was także o nietypowym prezencie podarowanym jej przez jednego z widzów. Teraz natomiast kobieta postanowiła pójść o krok dalej.



Forever Voice AI to jedno z wielu przedsięwzięć, które powstało na fali wzrostu popularności sztucznej inteligencji. Swego czasu firma stworzyła unikatowego chatbota – można z niego skorzystać za pośrednictwem komunikatora Telegram. Internauci mogą wybierać poszczególnych celebrytów, a następnie rozmawiać z „realistyczną osobowością”. Jak się okazuje, do grona dostępnych osób dołączyła właśnie tytułowa streamerka. Teraz jej widzowie mogą porozmawiać z cyfrową odsłoną Amouranth i uzyskać odpowiedzi na różne pytania.



Influencerka stwierdziła, że realizując ten projekt podjęła ogromne ryzyko i przekroczyła wiele granic. Zdecydowała się na ten krok przede wszystkim z powodu rosnących potrzeb „niesamowitej publiczności”. Możecie się jednak spodziewać, o czym niektóre zechcą porozmawiać z twórczynią – kilka dni po debiucie narzędzia pojawiły się liczne głosy wskazujące na mnogość pytań dotyczących np. fantazji seksualnych. Każde niepokojące zachowanie ma jednak być wykrywane – użytkownicy otrzymają wtedy specjalne powiadomienie sugerujące kontakt ze specjalistą bądź innymi służbami.



Pozostaje też kwestia ewentualnych opłat – niektóre cyfrowe influencerki można bowiem wynająć na minuty. Tutaj sytuacja wygląda identycznie, za każde sześćdziesiąt minut spędzone na czacie należy uiścić stosowną opłatę.



Źródło: Dexerto, Amouranth / Zdjęcie otwierające: zrzut ekranu z filmu TRYING ON TIGHT THINGS AND DOING SQUATS SO THEY REALLY POP! na YouTube (@Amouranth)