Kiedy samochód Google odwiedzi Twoją miejscowość? Łatwo to sprawdzić

Przygotuj się na wizytę charakterystycznych pojazdów. Przygotuj się na wizytę charakterystycznych pojazdów.



Google oferuje możliwość sprawdzenia terminów wizyty swoich samochodów w konkretnych miastach. Dzięki temu mieszkańcy są w stanie nieco bliżej zapoznać się z planami koncernu, a przy okazji zobaczyć auta wręcz oblepione kamerami. Kto wie, może posiadając taką wiedzę uda się niektórym osobom załapać na pamiątkowe zdjęcie, które pojawi się w usłudze Street View? Przyjrzyjmy się oferowanemu rozwiązaniu nieco bliżej, bo zapewne mało kto miał o nim pojęcie.





Teraz sprawdzisz, kiedy samochód Google pojawi się w Twoim mieście



Zapewne niejednokrotnie widzieliście w sieci zdjęcia ukazujące charakterystyczne auta zwiedzające przeróżne miejscowości na zlecenie giganta z Moutain View – robią to w jednym celu. Chodzi tu rzecz jasna o zbieraniu szeregu materiałów wykorzystywanych potem do rozwoju Street View, co potem pozwala internautom na urządzanie sobie wirtualnego spaceru po konkretnym miejscu. Takie samochody są wręcz naszpikowane technologią. Mowa tu chociażby o specjalnych czujnikach, laserach, aparatach czy narzędziach ułatwiających obróbkę wykonywanych zdjęć.







No dobra, ale jak w końcu sprawdzić, gdzie pojawi się samochód? Okazuje się, że istnieje specjalna strona internetowa, gdzie korporacja informuje o swoich planach. Wystarczy przejść na witrynę dedykowaną Street View, a następnie odwiedzić zakładkę „Jak to działa” – wtedy pozostaje zjechać nieco w dół, aż naszym oczom ukaże się sekcja „Planowane podróże”. To właśnie tam można podejrzeć nadchodzące wycieczki charakterystycznych aut.



Źródło: Google



Wybrać można dowolny kraj – gdy to zrobimy, to pojawi się lista miejsc i przedziałów czasowych, kiedy planowane są odwiedziny pojazdu od Google. Terminy są jednak dosyć ogólne, bowiem obecnie wizyta w każdym z szesnastu województw planowana jest na marzec – listopad 2023. Nie ma więc mowy o wskazaniu konkretnego dnia, kiedy samochód pojawi się np. w Toruniu. Szkoda, chociaż zapewne nieco utrudniłoby to pracę.



Skanowanie okolicy to bowiem dosyć złożony projekt, na który ma wpływ m.in. pogoda, dostępność pojazdów czy skuteczność wykonania zdjęć. Wszystko więc zależy od wielu czynników. Nie pozostaje nic innego jak uważnie się rozglądać podczas przechadzki po swoim mieście – kto wie, może akurat ujrzycie samochód Google?



Źródło: Google / Zdjęcie otwierające: zrzut ekranu z filmu Google Street View Just Turned 10. Check Out Our New Ride. na YouTube (@googlemaps)