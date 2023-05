Wikipedia banuje polskich edytorów za pisanie o Holokauście. Izrael: słusznie

Izrael twierdzi, że jest jedna prawda i Polska jej nie głosi.

W dalszym ciągu stanowczo zbyt mało osób zdaje sobie z tego sprawę, aletworzoną przede wszystkim przez społeczność. Oznacza to mniej więcej tyle, że wpisy w niej teoretycznie umieszczać może każdy, ale są one najczęściej moderowane przez redaktorów i adminów, zanim będą widoczne dla innych internautów. Ma to na celu zapobiec aktom wandalizmu, którymi nazywa się między innymi szerzenie w tym miejscu wszelkiej propagandy lub dezinformacji. Polscy edytorzy Wikipedii zostali właśnie zbanowani za pisanie o. Sprawę opisujeHolokaust to ludobójstwo około 6 milionów europejskich Żydów dokonane podczas II Wojny Światowej przez III Rzeszę Niemiecką i wspierane w różnym stopniu przez uzależnione od niej kraje sojusznicze. Terminu po raz pierwszy odniesiono w odniesieniu do masakry ormiańskich chrześcijan w 1895 roku. Jest to temat szczególnie drażliwy, zwłaszcza w kontekście obecności w okupowanej Polsce niemieckich obozów zagłady. Zdaniem strony izraelskiej. Wręcz przeciwnie: dezinformują.Wikipedia zakazała trzem polskim redaktorom pracy nad artykułami związanymi z historią Żydów w Polsce podczas II Wojny Światowej, próbując rozwiązać tym samym spory redakcyjne i zabezpieczyć swoją wiarygodność. Internetowa encyklopedia powstrzymała się od podjęcia bardziej agresywnych działań w odpowiedzi na zarzuty kierowane ze strony społeczności żydowskiej o "powszechnym zniekształcaniu Holokaustu na platformie" - donosi The Jerusalem Post.The Jerusalem Post donosi, że Komitet Arbitrażowy Wikipedii wszczął swoje dochodzenie w odpowiedzi na bezprecedensowe badanie, w którym stwierdzono, że grupa polskich redaktorów wykorzystywała zasady Wikipedii, aby wprowadzać w encyklopedii treści. Dodano, że dzieje się to".Strona izraelska zarzuca, że komisja nie zajęła stanowiska w podstawowym sporze dotyczącym "polskiego antysemityzmu" i "współdziałania z nazistami". Zamiast tego komisja doszła do wniosku, że redaktorzy nie przestrzegali po prostu kodeksu postępowania społeczności.Dziennik przypomina, iż kilka dni temu reprezentująca na Eurowizji Izrael Noa Kirel powiedziała, żeIzraelska gazeta z oburzeniem przyjęła niemal powszechne słowa potępienia płynące w jej stronę z ust Polaków. The Jerusalem Post sugeruje, że Polska była współwinna zagładzie Żydów w niemieckim obozie funkcjonującym na terytorium okupowanej Polski. Dziennikarze przypominają, że w Polsce prawo sankcjonuje mówienie o udziale Polaków w Holokauście i to właśnie między innymi za jego negowanie posypały się bany dla polskich edytorów.Izrael nazywa takie działania polskich edytorów na Wikipedii "propagandą".Źródło: The Jerusalem Post