Wiedeń zrobił porządek z hulajnogami elektrycznymi. Czas na polskie miasta?

Chaos był nie do zniesienia.

W kwietniu tego roku Paryżanie podjęli ważną decyzję w kwestiiw tym mieście. Demokratyczną metodą przegłosowano prawo nakazujące wycofanie e-hulajnóg na minuty z ulic i chodników stolicy Francji, z dniem 1 września bieżącego roku. Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele, ale głosujący mieli przede wszystkim dość pojazdów porzucanych gdzie popadnie oraz nieodpowiedzialnych, często młodocianych kierujących. Teraz za problem tych urządzeń transportu osobistego wzięła się inna europejska stolica - Wiedeń.Od momentu rozpowszechnienia się aplikacji pozwalających wynajmować, na chodnikach wielu miast zapanował chaos. Piesi muszą kluczyć nie tylko pomiędzy poruszającymi się po chodnikach użytkownikami tych pojazdów, ale również pozostawianym gdzie popadnie sprzętem. Narastająca frustracja obywateli prowadzi do uchwalania przepisów mających temu zapobiec. Wiedeń wprowadził zakaz parkowania hulajnóg elektrycznych na chodnikach poza wyznaczonymi do tego miejscami. Zmian w prawie jest jednak o wiele więcej.Od 19 maja we Wiedniu kierującym hulajnogami elektrycznymi nie wolno już wszystkiego. W stolic Austrii pojazdy te można zostawiać wyłączone w stałych wyznaczonych miejscach parkingowych mieszczących 8-10 hulajnóg lub na pasie parkingowym, o ile w pobliżu nie ma parkingu. W innym wypadku zwrot pojazdów ma być niemożliwy. Strefy zwrotu są ustawione w pobliżu stacji rowerowych oraz stacji mobilności WienMobil.

Hulajnogi nie pojadą wszędzie i będzie ich mniej

W niektórych miastach piesi dosłownie potykają się o pozostawiane gdzie popadnie hulajnogi elektryczne. | Źródło: UnsplashDo końca 2023 roku w naddunajskiej stolicy ma pojawić się, a w 2024 roku przybędzie 100 kolejnych.Trudno powiedzieć jak skutecznie będzie egzekwowane nowe prawo, ale do tego celu zostaną wyznaczeni, mogący wystawiać mandaty. To na operatora zostanie przeniesiony ciężar usuwania źle zaparkowanej hulajnogi, a nałożenie grzywny będzie następowało niezwłocznie. Miasto może też odholowywać źle zaparkowane hulajnogi na koszt operatora.Swoich racji względem nieposłusznego użytkownika UTO operatorzy będą dochodzić we własnym zakresie, celem odzyskania poniesionych tytułem łamanego prawa kosztów.Wiedeń ponadto zajął się problemem niebezpiecznej jazdy na e-hulajnogach. Wkoło rynków, placów handlowych i szpitali, gdzie najczęściej odnotowywano przypadki łamania przepisów, zostaną ustanowione strefy wolne od ruchu tychże pojazdów. Ponadto, ich parkowanie ma być tam technicznie niemożliwe.Prywatne hulajnogi elektryczne cieszą się rosnącą popularnością, bo hulajnogi na minutę są uznawane za dość drogie. | Źródło: Canva ProInnym ciekawym novum jest automatyczna, zdalna redukcja prędkości w hulajnogach w strefach dla pieszych, wszystkich ulicach mieszkalnych oraz "strefach spotkań".Wreszcie, nowe przepisy wprowadzają maksymalną liczbę e-hulajnóg w konkretnych dzielnicach, aby dostosować je do liczby miejsc parkingowych oraz zmniejszyć liczbę skarg.Co powiecie na takie zmiany w polskich miastach?Źródło: Vienna Offices via PAP, zdj. tyt. Unsplash