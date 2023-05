ASUS jedną aktualizacją routerów zabrał użytkownikom dostęp do sieci

Błąd, który wkurzył tysiące użytkowników. Błąd, który wkurzył tysiące użytkowników.



Ostatnia aktualizacja routerów marki ASUS wywołała lawinę problemów. Mnóstwo użytkowników na całym świecie zaczęło doświadczać problemów z dostępem do sieci. Ich powodem okazały się zmiany wprowadzone w pliku konfiguracyjnym – na szczęście odnaleziono rozwiązanie kłopotu i urządzenia od popularnego producenta już powinny działać prawidłowo. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej, bo sprawa wydaje się dosyć interesująca.





Aktualizacja routerów ASUS-a wkurzyła użytkowników



Rzadko kiedy dochodzi do sytuacji, kiedy aktualizacja oprogramowania psuje coś niemalże u wszystkich konsumentów. Za przykład niech posłuży tu Windows 10 i Windows 11 – niejednokrotnie informowaliśmy Was o błędach tam występujących, lecz zazwyczaj swoim zasięgiem obejmują one określoną grupę internautów. Tytułowa sytuacja doprowadziła jednak do globalnej awarii, co zostało zauważone przez pokaźną część klientów.



16 maja doczekaliśmy się debiutu nowej aktualizacji pliku konfiguracyjnego routerów marki ASUS – jej instalacja poskutkowała jednak wystąpieniem problemów z siecią u wielu użytkowników. Przełożyło się to automatycznie na swego rodzaju panikę i zgłaszanie występującego kłopotu. Firma zmuszona więc została do podjęcia natychmiastowych działań. Sytuacja została ustabilizowana kilka dni po premierze update’u.



Źródło: ASUS



ASUS opublikował specjalne oświadczenie, gdzie przeprosił konsumentów i poinformował o krokach, które warto wykonać. Chodzi tu o ręczny restart urządzenia – jeśli jednak to nie pomoże, to należy zapisać plik ustawień, wykonać reset do ustawień fabrycznych i ponownie załadować plik ustawień. Osoby niemogące uzyskać dostępu do interfejsu użytkownika mogą przytrzymać przycisk RESET przez około 10 sekund, aż dioda LED zasilania zacznie migać. To oznacza, iż proces resetu został zakończony.



Nie podano jednak żadnych szczegółowych danych dotyczących przyczyn samej awarii. Wiadomo tylko, że ma to związek ze zmianami zaimplementowanymi do pliku konfiguracyjnego, lecz tak naprawdę niewiele więcej wiadomo. Od czego jest jednak społeczność, prawda?



Źródło: Reddit



Niektóre osoby postanowiły zagłębić się w tę kwestię i podobno problemy z dostępem do sieci zostały wywołane przez plik programu ASUS AiProtection. Jego zadaniem jest ochrona routera w czasie rzeczywistym – niektóre elementy narzędzia po prostu zawiodły.



Na szczęście wszystko wróciło już do normy i pozostaje mieć nadzieję, że sytuacja już się nie powtórzy. Oczywiście nikt nie jest w stanie tego przewidzieć.



Źródło: ASUS, Reddit / Zdjęcie otwierające: pixabay.com