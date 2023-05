Linus Sebastian rezygnuje. Wielkie zmiany w Linus Tech Tips

Linus Media miało nawet ofertę wykupu.

Nie ma chyba miłośnika nowych technologii, który nie znałby kanału Linus Tech Tips. Prowadzący go Linus Sebastian opublikował właśnie nagranie, w którym zapowiada swoją... rezygnację. Film o tytule "I'm stepping down" zaniepokoił fanów charyzmatycznego kanadyjskiego youtubera, ale przyszłość nie musi wcale rysować się dla nich w czarnych barwach.W 10-minutowym filmie Linus Sebastian ogłosił, że od 1 lipca nie będzie już kierował Linus Media Group, firmą, do której należy nie tylko program Linus Tech Tips, ale także podmioty takie jak Creator Warehouse i Floatplane Medialne. Swoją decyzję motywuje przede wszystkim zmęczeniem. Decyzja ma miejsce niespełna dwa miesiące po wielkim ataku hakerskim na Linus Tech Tips - powiedział.- dodał.Sebastian zapowiedział, że powstanie dla niego nowa funkcja o nazwie "Chief Vision Officer". Pozwoli mu ona nie tylko dalej kręcić filmy, ale być może nawet pojawiać się w większej ich liczbie. Będzie mógł to robić to, co kocha bez konieczności skupiania się na wszystkich aspektach biznesowych, które wiążą się z byciem dyrektorem generalnym firmy, która w tej chwili zatrudnia około 100 pracowników.Sebastian mówi, że w czasie, gdy podejmował decyzję, Linus Media otrzymało ofertę wykupu w wysokości. Zaoferowano wykup przy udziale 60 procent gotówki i 40 procent udziałów w firmie. Linus zdecydował się ją odrzucić, bo... ma już bardzo dużo pieniędzy.Źródło: YouTube