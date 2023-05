Wiemy, co Play zamierza zrobić z marką UPC

Nadchodzą istotne zmiany. Nadchodzą istotne zmiany.



Play poinformował właśnie o planach wdrożenia nowej usługi. Telewizja Nowej Generacji (bo tak się nazywa) to niejako zapowiedź tego, co „fioletowi” chcą zrobić z marką UPC, którą niedawno zdecydowali się przejąć. Spodziewać możemy się znacznych ulepszeń w zakresie połączenia światłowodowego oraz atrakcyjnych ofert abonamentowych. Przyjrzyjmy się temu bliżej, bo zmiany dotyczą dosyć pokaźnego grona odbiorców.

Play ogłosił zmiany i plany na rozwój UPC



Kilka dni temu odbyła się konferencja prasowa, gdzie przedstawiciele popularnej sieci zaprezentowali projekt noszący dumną nazwę Telewizja Nowej Generacji – charakteryzować się ma ona superszybkim światłowodem oraz abonamentami 5G zawierającymi duże paczki danych. Na największe benefity mogą liczyć osoby przenoszące numer, co także jest dosyć istotne. Okej, ale co to dokładnie oznacza dla konsumentów?



Usługa telewizyjna wystąpi w dwóch wariantach. Pierwszym z nich jest wspomniana już wyżej Telewizja Nowej Generacji, która stanowić ma rozwiązanie łączące ofertę telewizji z serwisami wideo. Klienci w jego ramach otrzymają dostęp do 75 popularnych kanałów, abonament Viaplay w cenie abonamentu oraz pulę punktów (co miesiąc). Te będzie można wymienić na subskrypcję wybranych serwisów streamingowych, pakiety premium, a także zestawy obejmujące dodatkowe kanały. Mówimy więc po prostu o podarowaniu użytkownikom nieco pokaźniejszej dawki dowolności, co z pewnością należy uznać za pozytywną wiadomość.



Przez pierwsze pół roku konsumenci będą otrzymywać bonusowe 100 punktów każdego miesiąca. Wymienić je można na dostęp do Netflixa, HBO Max, Polsat Sport Premium, Canal+ online, ELEVEN SPORTS lub na pakiety kanałów tematycznych: Kids, Sport, Filmy i seriale, Info, Dokumenty, Lifestyle, Polsat. Lista nie jest więc długa, zwłaszcza jeśli chodzi o platformy streamingowe – osobiście spodziewałem się nieco większego wyboru.





Drugim wariantem jest Telewizja Max – ten zapewnia klientom 157 kanałów z pakietu Max, dostęp do Viaplay w cenie abonamentu oraz dostęp do Netflixa przez 2 miesiące w prezencie. Każdy może dodatkowo dokupić kolejne serwisy i zestawy premium. Play szczyci się, że rozwiązania mają tę samą cenę, 45 zł z rabatem dla klientów sieci. Szczegóły nie są jednak jeszcze znane.



Przy okazji zaprezentowano ofertę światłowodu „aż do 5 Gb/s”, lecz wyłącznie na wybranych obszarach – poza nimi można liczyć na 1 Gb/s, 600 Mb/s oraz 300 Mb/s. Na start akcji obowiązywać będzie specjalna promocja, która umożliwi skorzystanie z każdego dostępnego wariantu w cenie 35 zł miesięcznie przez pierwsze pół roku. Co jeszcze?





Ogłoszono również debiut nowych urządzeń – dekoder PLAY BOX TV (4K, HDR, Dolby Vision, Android TV) oraz router PLAY BOX NET (Wi-Fi 6). Mają one zapewnić „szybki i płynny internet na wielu urządzeniach” i „najwyższą jakość obrazu”. Oprócz tego poinformowano o ofertach promocyjnych obejmujących np. 2 abonamenty 5G z dużymi paczkami w cenie 1 oraz możliwość zaoszczędzenia przy zdecydowaniu się na kilka usług jednocześnie.



Przygotowywane mają być także „specjalne salony w nowej odsłonie”. Pojawią się tam meble dopasowane do potrzeb klientów – niskie biurka, wygodne krzesła czy strefa relaksu. Strona operatora zawiera teraz także przewodnik po smartfonie dedykowany seniorom.



Zmian jest więc sporo, choć nie nazwałbym ich rewolucyjnymi. Pozostaje mieć jednak nadzieję, że usługi spełnią oczekiwania klientów – zwłaszcza tych oczekujących stabilnego internetu, jak i wielu kanałów telewizyjnych.



