Dostęp do pornografii w Polsce utrudniony. Projekt w Sejmie - dla dobra młodzieży

Padła data.

Blokada pornografii w Polsce

Rodzina jest podstawą polskiego społeczeństwa, a liczne badania pokazują, że dostęp dzieci do pornografii to coraz poważniejszy problem. W związku z pojawiającymi się inicjatywami społecznymi mającymi chronić dzieci poproszę radę ds. rodziny o opinię i spotkanie w poniedziałek. https://t.co/pcFpA4wj9I — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) December 11, 2019

"Dzieci i młodzież coraz częściej stykają się z pornografią. (...) Szereg badań przeprowadzonych w Polsce wykazuje, że jest to duży problem, szczególnie w przypadku chłopców. Badania wykazują, że osoby małoletnie oglądają materiały pornograficzne regularnie, wskazując jednocześnie, że dostęp do pornografii jest w Polsce zbyt łatwy"

Prace nad projektem ustawy mającej ograniczać dostęp do pornografii w Polsce został przygotowany. Kwestia, o której pisaliśmy z końcem kwietnia bieżącego roku nabiera coraz większego tempa. Projekt trafił już do Sejmu i został przy okazji opublikowany w Internecie. Skierowano go też do zaopiniowania w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Sejmu.Dostęp do pornografii jest w Polsce zbyt łatwy - to stwierdzenie jest uzasadnieniem dla projektu, którą skierowano do prac w sejmie. Wcześniej, we wtorek, zaakceptował go rząd. Polscy politycy chcą przenieść na dostawców internetu ciężar opracowania odpowiednich bezpłatnych narzędzi, mających ten dostęp uniemożliwiać.Operatorzy na mocy ustawy będą musieli, które będą umożliwiały skorzystanie z usługi ograniczania dostępu do treści pornograficznych. Pozyskiwane będą wyłącznie wtedy, gdy abonament zwróci się do operatora z prośbą o aktywację omawianej usługi. Operatorzy będą musieli też tworzyć raporty o liczbie abonentów, którzy korzystali z narzędzia. Tam danych osobowych z kolei nie będzie.Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński ma mieć możliwość prowadzenia kontroli i postępowań pokontrolnych w zakresie weryfikacji przestrzegania przepisów przez poszczególne podmioty.- czytamy. Dalej podnosi się uzależniający charakter pornografii i przyrównuje ją do używek takich jak alkohol, czy nawet narkotyki.Ustawa ma wejść w życie już, czyli w pierwszy dzień roku szkolnego 2023/24, z wyjątkiem pewnych przepisów.Koszt wdrożenia zmian operatorom osłodzić ma możliwość jednorazowego odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów z nimi związanych.Źródło: Sejm.gov.pl