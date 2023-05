Twitter właśnie umożliwił wgrywanie 2-godzinnych filmów

Pytanie brzmi, po co?

2-godzinne filmy na Twitterze

Twitter Blue Verified subscribers can now upload 2 hour videos (8GB)! — Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2023

Gratka dla piratów

Większość osób, gdy pragnie obejrzeć film, odwiedza takie platformy jak Netflix Prime Video czylubi inne platformy dedykowane stricte VOD. Ostatnim miejscem, w którym ktokolwiek szukałby filmów, jest Twitter , a przynajmniej na razie.najwyraźniej chce jednak, aby to się zmieniło.Szef Twittera właśnie poinformował, że od teraz wybrani użytkownicy mogą wgrywać na Twittera filmy o długości do aż. Mowa rzecz jasna o użytkownikach, którzy są subskrybentami usługi, gwarantującej między innymi niebieski znaczek weryfikacyjny.Co istotne, 2-godzinne filmy publikowane na Twitterze mogą ważyć maksymalnie. Oznacza to, że twórcy będą musieli poddawać takie materiały wideo mocnej kompresji. W końcu, większość z nich nagrywa teraz w 4K, a niektórzy nawet w rozdzielczości jeszcze wyższej.2-godzinne filmy będzie można wgrywać na Twittera tylko z przeglądarki internetowej na komputerze lub z aplikacji mobilnej na. Użytkownicy smartfonów z systememnadal mogą publikować filmy maksymalnie 10-minutowe. Z kolei osoby, które nie są subskrybentami Twitter Blue, mogą wgrywać tylko filmy 140-sekundowe.Oczywiście, zapewne mało który twórca zdecyduje się na wgrywanie na Twittera aż dwugodzinnych filmów. Niektórzy użytkownicy Twittera śmieją się, że od teraz będą przechowywać w platformie nagrania ze swoich kamer monitoringu. W końcu, z reguły nic nie nagrywa w jakości bardziej ziemniaczanej niż kamery monitoringu.Wygląda na to, że Elon Musk po prostu powoli stara się przyciągać do Twittera twórców z YouTube. Przynajmniej na razie Twitter nie ma jednak funkcji, które pozwalałby mu jakkolwiek konkurować z YouTube. Prawdę mówiąc, może to i lepiej.Warto wspomnieć, że póki co możliwość wgrywania na Twittera dłuższych filmów przyciąga do platformy przede wszystkim osoby, które… dzielą się w sieci pirackimi kopiami filmów. Niedawno na Twitterze opublikowano chociażby cały film Super Mario Bros. . Zanim go usunięto, zdążyło go obejrzeć ponad 9 milionów osób.Dla przypomnienia, ze względu na wcześniejsze ograniczenia w kwestii długości filmów, Super Mario Bros. musiał zostać wgrany na Twittera w dwóch częściach. Teraz piraci będą mogli publikować większość filmów w całości.Źródło: Twitter, fot. tyt. Canva