90 smartwatchów Garmin Fenix 7 do wygrania. Wystarczy założyć konto i płacić kartą

"Kampania promocyjna prowadzona jest głównie w social mediach: Facebooku, Instagramie i TikToku, a także w Google Ads. Działania komunikacyjne potrwają 6 tygodni. Mamy nadzieję, że dobór mediów, atrakcyjne kreacje i wartościowe nagrody pozwolą nam na dotarcie do nowych Klientów, korzystających z nowoczesnych kanałów komunikacji."

Zegarki z funkcją płatności zbliżeniowych nie są żadną nowością, ale rozwiązanie to z pewnością nie jest tak popularne, jak płatności za pomocą telefonu. W Banku Pocztowym ruszyła właśnie ciekawa akcja, której celem jest zachęcenie klientów do korzystania z debetowej karty wirtualnej Mastercard. Przy okazji można wygrać jeden z 90 smartwatchów Garmin Fenix 7 Jak czytamy w oficjalnym komunikacje, nagrody przeznaczone są dla klientów, którzy wykonają kartą wirtualną jak najwięcej płatności o wartości minimalnej 10 zł. Akcja promocyjna pod hasłem:kierowana jest do nowych osób, którzy w ostatnich 6 miesiącach nie posiadali konta w Banku Pocztowym. Promocja potrwa do 10 lipca br.Klienci Banku Pocztowego już od czerwca 2022 r. mogą korzystać z debetowej karty wirtualnej Mastercard z ubezpieczeniem zakupów online. Uruchomiając akcję promocyjną pn. „Wygraj Garmina z Bankiem Pocztowym”, Bank zachęca nowych klientów do płatności wirtualnych.- komentuje Mariusz Gorzeń, Dyrektor Departamentu Marketingu i Analiz Biznesowych Banku Pocztowego.Jak wziąć udział w konkursie? Wniosek o założenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz o wydanie karty wirtualnej Klienci mogą składać przez stronę www Banku Pocztowego, w placówkach stacjonarnych banku i Poczty Polskiej oraz za pośrednictwem infolinii. Więcej informacji o koncie znajdziecie na stronie banku Źródło: Bank Pocztowy