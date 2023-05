Paczkomat Pro to nowość od InPostu. Czym jest?

Nowa marka zarejestrowana w Urzędzie Patentowym.



Dopisek "pro" w świecie gier komputerowych, gamingu i świata nowych technologii w ogóle sugeruje, że dany produkt jest pod jakimiś względami lepszy od tego bez takiego dopisku. Naturalnie wyższa jest również jego cena. Firma InPost zarejestrowała właśnie w Urzędzie Patentowym nową, powiązaną z Paczkomatami markę o intrygującej nazwie. Czym jest Paczkomat Pro?



Paczkomat Pro - co to jest?

Firma InPost zarejestrowała markę Paczkomat Pro, a Rafał Brzoska w trakcie konferencji wynikowej firmy oficjalnie ogłosił start nowego projektu. Czym jest Paczkomat Pro? Tutaj Brzoska pozostaje tajemniczy, choć kilka rzeczy wiemy już teraz.







Paczkomat Pro nie będzie nowym urządzeniem. Rafał Brzoska mówił, że to "innowacyjna funkcjonalność", która już niebawem pojawi się w automatach paczkowych InPostu. Czy we wszystkich? Tego nie wiemy. Nie wiadomo też wciąż na czym będzie ona polegać.



"Na dziś mogę powiedzieć tylko, że jest to innowacja na poziomie samej maszyny i wkrótce planujemy wdrożenie" - powiedział Brzoska dziennikarzom Rzeczpospolitej.



Logotyp marki Paczkomat Pro. | Źródło: Urząd Patentowy



Przy okazji mówiono o prowadzonych testach platformy płatniczej InPost Pay. Dzięki niej można będzie opłacać zakupy dostarczane do Paczkomatów. Na przestrzeni kolejnych 18 miesięcy Polacy będą mogli mieć też możliwość wysyłania paczek z polskim Paczkomatów do Paczkomatów w Wielkiej Brytanii, Francji oraz Hiszpanii. To będzie coś.



Drugą z tajemnic jest też marka InPost Izi. Może to być alternatywna nazwa InPost Pay, ale tego nie możemy być oczywiście pewni.



Obecnie w Polsce jest już ok. 20 tysięcy Paczkomatów. W całej Europie InPost ma już ok. 30 tysięcy takich maszyn.



Źródło: Dla Handlu