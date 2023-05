Nowa oferta Play. Światłowód do 5 Gb/s i dekoder PLAY BOX TV

Jean Marc Harion jest prezesem zarządu P4 Sp. z o.o. (Play) od lipca 2018 oraz CEO UPC Polska od kwietnia 2022 r. / foto. instalki.pl

Nowa usługa telewizyjna dostępna jest w dwóch wariantach:, łączącą pakiety kanałów z serwisami streamingowymi orazz szerokim portfolio kanałów. Oba warianty mają tę samą cenę –z rabatem dla klientów Play.Telewizja Nowej Generacji to rozwiązanie łączące ofertę telewizji z serwisami wideo. W ramach usługi klienci otrzymują 75 popularnych kanałów, dostęp do Viaplay w cenie abonamentu oraz pulę punktów, które mogą wymieniać na serwisy streamingowe, pakiety premium oraz pakiety dodatkowych kanałów. W ten sposób, każdy może tworzyć swoją własną ofertę co miesiąc od nowa tak, aby obejrzeć jak najwięcej interesujących treści.Klienci decydujący się na Telewizję Nowej Generacji będą otrzymywać przez pierwsze pół rokuco miesiąc. Punkty można wykorzystać na dostęp do: Netflix , HBO Max, Polsat Sport Premium, CANAL+ online, ELEVEN SPORTS, Cinemax lub pakiety kanałów tematycznych: Kids, Sport, Filmy i seriale, Info, Dokumenty, Lifestyle, Polsat.Drugi wariant przeznaczony jest dla klientów, którzy rozrywki szukają przede wszystkim na kanałach telewizyjnych, zapewnia klientom 157 kanałów z pakietu Max, dostęp do Viaplay w cenie abonamentu oraz dostęp do serwisu Netflix przez 2 miesiące w prezencie, a także możliwość dokupienia w dowolnym momencie serwisów i pakietów premium.Ofertę uzupełniawspierający 4K oraz technologie HDR i Dolby Vision. Sprzęt bazuje na systemie Android TV, który pozwala na dostęp do tysięcy gier i aplikacji.Play coraz poważniej traktuje usługi stacjonarne. W ofercie pojawił się światłowód. Najwyższa prędkość dostępna jest na wybranych obszarach, poza nią Play oferuje także prędkości internetu 1 Gb/s, 600 Mb/s oraz 300 Mb/s. Na start dzięki specjalnej promocji każdy z wariantów, nawet 5 Gb/s, można mieć przez pierwsze pół roku już za 35 zł miesięcznie.Klienci, którzy zdecydują się na ofertę będą mogli wybrać nowoczesny PLAY BOX NET, router obsługuje standard sieci Wi-Fi 6.Przygotowano nową ofertę dla osób, które posiadają w domu usługi Play lub UPC. Przenosząc numer do Play można zyskać– od 65 zł miesięcznie po rabatach. Fioletowy operator poleca też smartfony Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G oraz Samsung Galaxy A34 5G, które można dokupić w ratach 0%.Dodatkowo, decydując się na abonament komórkowy, superszybki światłowód i telewizję w wybranym wariancie w Play można zaoszczędzić nawet 50 zł miesięcznie. Usługi można łączyć dowolnie, w zależności od potrzeb.Źródło: Play, wł.