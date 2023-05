Spłonęła kolejna Dacia Spring. Tani elektryk syczał i piszczał (wideo)

Jest film z pożaru.

Dacia Spring doszczętnie spłonęła

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Catalin Pinzariu (@catalin_pinzariu_)

Pożar każdego egzemplarza samochodu elektrycznego wywołuje spore emocje i nie inaczej jest w przypadku auta marki Dacia, które zaczęło się palić zaledwie kilkaset metrów od domu właściciela w Rumunii. To już drugazniszczona doszczętnie przez żywioł. Przeciwnicy samochodów elektrycznych zdają się być rozbawieni sytuacją, a zwolennicy elektromobilności przytaczają twarde dane.Elektryczna Dacia Spring przez chwilę była najtańszym 4-osobowym samochodem elektrycznym w Polsce. Ceny tego modelu startowały z poziomubez uwzględnienia dopłat (17 500 / 27 000 złotych), jednak szybko przekroczyły one kwotę. Samochód cieszy się wśród klientów indywidualnych mizernym zainteresowaniem w Polsce i nic dziwnego - jakość wykonania jest fatalna, właściwości jezdne przeciętne, a zasięg... cóż, najlepiej obejrzeć jakiś test. Jak się okazuje pożar strawił już co najmniej dwie sztuki takich aut, na szczęście nie w Polsce.Najnowszy przypadek nagłośniono na Facebooku na grupie Dacia Spring Romania.i wybuchł, kiedy kierująca nim kobieta wracała do domu. Żonaodwoziła dziecko ze szkoły, gdy usłyszała głośne dźwięki dobiegające spod auta. Przypominały syczenie i piszczenie. Kobieta zignorowała zagrożenie i jechała nadal w stronę domu. Pod autem, w okolicy zespołu baterii, pojawił się w końcu ogień. Stało się tak już pod domem, gdy pasażerka wraz z dzieckiem opuściła pojazd.Ionel Carnu poinformował, że samochód doszczętnie spłonął, zanim na miejscu pojawiła się w ogóle straż pożarna. Strażacy ustalili, że przyczyną pożaru było zwarcie. Nie wiadomo jednak czy zawiniła elektryka, czy może bateria. Kilka dni później Carnu napisał, że jest przekonany, iż winna była bateria.Dacia Spring Ionela miała mniej więcej rok, a jego właściciel był z niego zadowolony. Przejechał nim w tym czasie 36000 kilometrów. Straty z tytułu pożaru pokryje gwarancja lub ubezpieczenie.