Logitech podejmuje współpracę z iFixit. I tak powinna robić każda firma

Sam naprawisz sobie między innymi myszki.



Logitech i iFixt podjęły oficjalną współpracę w ramach której będziemy mogli samodzielnie naprawić niektóre urządzenia. Logitech tłumaczy tego typu decyzję chęcią zmniejszenia odpadów, które związane są z zepsutymi gadżetami po gwarancji. Personalnie uważam, że tego typu decyzja to świetny pomysł - szczególnie w przypadku osób, które lubią “grzebać” w elektronice w domowym zaciszu.





Jak to będzie działać?





Wszystko to będzie umieszczone w specjalnym centrum naprawy Logitech na stronie iFixit. Części będą dostępne do zakupu w razie potrzeby lub w ramach zestawów "Fix Kits", zawierających wszystko, co niezbędne do wykonania naprawy.



W planach jest, że modele myszy Logitech MX Master i MX Anywhere będą pierwszymi produktami, które otrzymają części zamienne. Na razie nie podano informacji o cenach, a Logitech nie ujawnił, które inne urządzenia będą miały dostęp do oryginalnych części zamiennych i poradników iFixit.



Aktualnie wiele produktów Logitech jest już wymienionych na stronie naprawy iFixit, w tym kamery internetowe, klawiatury, słuchawki, głośniki Bluetooth i peryferia do gier. Niektóre z nich to tylko miejsca na przyszłe poradniki, ale inne już mają gotowe instrukcje naprawy. Według raportu, na który powołuje się Logitech, globalne odpady elektroniczne mają wzrosnąć do ponad 75 milionów ton do 2030 roku. Logitech stara się temu przeciwdziałać, zachęcając klientów do samodzielnej naprawy i konserwacji swoich urządzeń, co pozwoli uniknąć ich składowania na wysypiskach.





fot. Logitech



"Klienci często mają problem ze znalezieniem możliwości naprawy i przedłużenia życia swojego produktu", powiedział Prakash Arunkundrum, dyrektor operacyjny Logitech. "Firmy mogą zrobić więcej, aby przyczynić się do przejścia na bardziej cyrkularną gospodarkę. Cieszymy się, że możemy współpracować z iFixit, aby ułatwić konsumentom samodzielną naprawę i przedłużyć żywotność naszych produktów."



Warto wspomnieć, że iFixit wcześniej współpracował z firmami takimi jak Google, Samsung i Valve, tworząc podobne programy samodzielnej naprawy. To logiczne, że program Logitech rozpoczyna się od modeli MX Master i MX Anywhere, które są jednymi z najpopularniejszych myszy firmy.



W sumie pociesza mnie, że będę mógł korzystać ze swojej myszki jeszcze dłużej - nawet, jak któraś z jej części się zepsuje.



Koniec końców, współpraca Logitech z iFixit wyjdzie nam wszystkim na dobre.



źródło: Logitech