Grupa Play z rekordowymi wzrostami przychodów. Operator nadal rozwija infrastrukturę

Mocne wyniki biznesowe Grupy Play za I kw. 2023.

Play - ilość klientów usług mobilnych

Grupa Play - wyniki biznesowe I kw. 2023. Źródło: Play.pl.

Rozwój infrastruktury - nie tylko stacje bazowe

"W pierwszym kwartale 2023 roku nasza determinacja, elastyczność i odporność znalazły odzwierciedlenie w niezwykle mocnych wynikach finansowych i dalszym rozwoju Grupy Play. Decyzja o udostępnieniu naszej infrastruktury stacjonarnej w otwartym modelu, we współpracy z InfraVia, za pośrednictwem spółki zależnej Polski Światłowód Otwarty jest przełomową inicjatywą mającą na celu przyspieszenie cyfryzacji Polski i zapewnienie wszystkim klientom wolności wyboru. Jestem dumny z osiągnięć połączonych zespołów Play, UPC i 3S, które pozwalają w dalszym ciągu umacniać naszą pozycję lidera z korzyścią dla polskich konsumentów oraz zapewniać im superszybkie usługi telekomunikacyjne, niezbędne w ich codziennym życiu"

Grupa Play w pierwszym kwartale 2023 roku odnotowała całkowity wzrosto 34% rdr do kwoty. Natomiastoperacyjny przed odliczeniem odsetek od zaciągniętych oprocentowanych zobowiązań, podatków, amortyzacji oraz kosztów leasingu (wskaźnik EBITDAaL) przekroczył- co stanowi wzrost o niemal 24% rok do roku.wygenerowały przychód na poziomie(wzrost o 6,7% rok do roku).Od stycznia do marca 2023 roku liczba raportowanych klientów mobilnych (bez M2M) przekroczyła liczbę(wzrost o 6,5% rok do roku). Natomiast liczbamobilnych była na poziomie(wzrost o 3% rdr). W danym okresie do Play zostało. Warto dodać, że liczba abonentów korzystających z usług stacjonarnych i usług dla domu przekroczyła 2 mln - co daje wzrost o 9,1% rdr.Grupa Play kontynuuje rozbudowę mobilnej infrastruktury telekomunikacyjnej zwiększając tym samym dostępność usług cyfrowych dla klientów. W pierwszym kwartale 2023 operator uruchomił, dysponującBTS’ami, pod koniec marca br.Aby zwiększyć rozwój stacjonarnej sieci szerokopasmowej w Polsce, Grupa Play wraz z firmą InfraVia Capital Partners uruchomiła. Wynikiem współpracy ma być rozszerzenie zasięgu usług internetu szerokopasmowego - docelowo do ponad 6 mln gosp. domowych. Dodatkowo Grupa powiększyła swoje udziały w spółce SferaNet (operator telekomunikacyjny działający na Podbeskidziu) do 86,5% akcji, zwiększając tym samym zasięg usług i rozwiązań opartych o infrastrukturę światłowodową.- mówi Jean Marc Harion, Prezes Grupy Play.Źródło: Play.pl