Poczta Polska sprzedaje palety z elektroniką za 8 złotych? Chętnych nie brakuje

Facebookowe oszustwa przybierają na sile i są niestety niczym mitologiczna hydra. Na miejsce każdego zneutralizowanego fanpage'a prowadzonego przez szajkę przestępców pojawia się kilka kolejnych. Takiego stanu rzeczy wcale nie poprawia fakt, że reakcje na zgłoszenia ze strony administracji jednego z największych serwisów społecznościowych na świecie są ospałe albo żadne. Nie tak dawno donosiliśmy o oszustach podszywających się od fałszywy fanpage Poczty Polskiej i sprzedaż palet z elektroniką.



Brak miejsca na poczcie - palety z elektroniką za 8 złotych

Trzeba być strasznie nierozsądną i łatwowierną osobą, aby nabrać się na najnowsze oszustwo na Facebooku. Schemat jest wprawdzie identyczny jak innych przypadkach tego typu, ale przynęta jest wielką czerwoną flagą. Na Facebooku widziałem już "rozdawane" za darmo domy, samochody i iPhone'y (biały 64 GB). Tym razem Polacy są zachęcani do kupowania całych palet z elektroniką w cenie 8 złotych. Problem w tym, że nie ma żadnych palet.



Stroną sprzedającą ma być rzekomo Poczta Polska, która chce pozbyć się w ten sposób... niedoręczonych przesyłek. Absurd goni absurd. Oferta jawi się jako zupełnie nierealistyczna, ale chętnych jak zwykle nie brakuje.



