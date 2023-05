Znalazł kartę płatniczą. Teraz grozi mu 10 lat odsiadki

I prawidłowo.



41-letni znalazca karty kredytowej należącej do mieszkanki Augustowa w woj. podlaskim z pewnością nie spodziewał się, że za swój czyn będzie mógł zostać ukarany tak surowo. Mężczyzna zamiast zrobić to, co nakazuje przyzwoitość, postanowił wykorzystać ją do opłacania własnych zakupów. Teraz grozi mu 10 lat odsiadki za... kradzież z włamaniem.



Znalazł kartę płatniczą. Zamiast oddać, używał

Augustowscy kryminalni zatrzymali 41-latka, który płacił za zakupy znalezioną kartą bankomatową. Ustalono, że użył jej 15 razy, powodując straty na ponad 430 złotych. Dlaczego karta nie pytała o PIN? Prawdopodobnie dlatego, że płacił nią zbliżeniowo i robił zakupy na drobne kwoty.



Kobieta zgubiła kartę po wyjściu ze sklepu w centrum Augustowa. Gdy tylko się zorientowała, zgłosiła sprawę na policję. Niestety, było za późno, aby powstrzymać nieuczciwego mężczyznę przed jego zakupami.



"W historii transakcji zauważyła, że ktoś w ciągu dwóch dni zapłacił jej kartą w ośmiu różnych sklepach i punktach gastronomicznych na terenie Augustowa" - informuje Kinga Muczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie.



Policja postawiła 41-latkowi 15 zarzutów kradzieży z włamaniem na konto bankowe, za co grozi nawet 10 lat pozbawienia wolności.



Pamiętajcie, aby po utracie karty od razu zablokować ją w banku.



Co zrobić, gdy znajdziesz czyjąś kartę do bankomatu?

Na pewno nie publikujcie żadnych informacji na Facebooku, zawierającej zdjęcia karty, imienia i nazwiska właściciela lub numeru.



Znaleźliście kartę w sklepie? Możecie zostawić ją u sprzedawcy. Lepiej jednak zwrócić ją w oddziale banku będącego wystawcą karty. Możecie też zadzwonić na infolinię banku (najpierw) i podajcie dane karty i właściciela, aby dokonać zastrzeżenia karty. Gdy to zrobicie... zniszczcie kartę - przetnijcie ją nożyczkami i wyrzućcie.



